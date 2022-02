KOMITE Eksekutif, Exco, Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI), Hasani Abdulgani, mengatakan bahwa proses naturalisasi Jordi Amat berjalan lancar. Hasani Abdulgani mengungkap, pemain 29 tahun itu bisa segera membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2023.

Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi tersebut sempat mengalami sedikit kendala. Pasalnya, dokumen naturalisasi Jordi Amat dikembalikan Kemenpora RI kepada PSSI karena dinilai pernah membela Timnas Spanyol di usia muda.

Eks pemain Swansea City itu memang pernah bermain untuk Timnas Spanyol U-16 hingga U-21, pada 2014. Ia memainkan 15 pertandingan bersama Timnas U-21 Spanyol.

Hal tersebut membuat Kemenpora RI ragu karena tidak ingin ada masalah seperti yang pernah dialami Ezra Walian. Namun, Hasani Abdulgani mengungkapkan, tidak ada masalah dengan hal tersebut.

Saat ini, PSSI melanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat karena yakin sang pemain bisa membela Timnas Indonesia tanpa terganjal aturan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

“Setelah meeting secara marathon dua hari berturut. Federasi menyimpulkan proses naturalisasi Jordi Amat tidak ada kendala dan akan diteruskan,” tulis Hasani Abdulgani dalam akun Instagram pribadinya, dilansir Sabtu (26/2/2022).

“Jordi tetap dibolehkan untuk membela Timnas karena tidak bertentangan dengan amandemen baru tentang article. 9.2. (Perpindahan Federasi di dalam Regulations Governing the Application of the Statutes di Statuta FIFA 2020),” sambungnya.

Tentu saja kabar ini merupakan jadi hal yang menggembirakan. Mengingat, Skuad Garuda akan tampil di ajang Kualifikasi Piala Asia 2023. Besar harapan, pemain yang saat ini bermain di KAS Eupen itu bisa bermain bergabung di skuad Shin Tae-yong nantinya.

Untuk diketahui, Indonesia sendiri berada di Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda tergabung bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Pertandingan akan dimulai pada 8-14 Juni 2022.