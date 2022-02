PARIS โ€“ Striker Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, menjadi aktor penting dalam kemenangan timnya atas Rennes di Liga Prancis 2021-2022. Messi pun akhirnya dibanjiri pujian karena kinerjanya yang luar biasa.

Ya, PSG sukses menang dalam laga yang dilangsungkan di Parc des Princes, Paris, Sabtu (12/2/2022) dini hari WIB. Meski harus mengalami kesulitan, PSG akhirnya mampu meraih poin penuh setelah berhasil menang 1-0.

Pada laga tersebut, Kylian Mbappe memang menjadi bintang PSG karena mampu mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-90+3. Namun, gol tersebut merupakan umpan yang diberikan oleh Lionel Messi.

BACA JUGA: 5 Pemain yang Paling Sering Tampil di 16 Besar Liga Champions, Nomor 1 Manusia Paling Eksis di Instagram

BACA JUGA: Hasil PSG vs Rennes di Liga Prancis 2021-2022: Bukan Lionel Messi, Kylian Mbappe Selamatkan Wajah Tuan Rumah

Meski tak mampu mencetak gol di laga tersebut, Messi mampu memberikan performa yang sangat baik. Tak heran, pemain berusia 34 tahun itu mendapat beragam pujian setelah mampu memberikan umpan manis kepada Mbappe.

Beberapa penggemar memuji penampilan Messi yang cukup baik di beberapa pertandingan terakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa mantan pemain Barcelona itu masih dapat tampil kompetitif saat ini.

โ€œMessi kini telah memiliki satu gol dan tiga assist dari empat pertandingan terakhir bersama PSG. Anda harus meyakinkan saya lebih keras kalau masanya (Messi) telah berakhir,โ€ tulis akun @manlike_stan_ dalam akun Twitternya, Sabtu (12/2/2022).

Selain itu, ada juga warganet yang menilai Messi mampu menciptakan jalannya sendiri untuk bisa tampil sangat baik di laga tersebut. Umpan yang diberikan pun membuat Messi dianggap masih menjadi salah satu pemain terbaik dunia saat ini.

โ€œMessi menciptakan jalurnya sendiri, dia tidak mencarinya. Sungguh sebuah assist dari Messi kepada Mbappe untuk memberi PSG ketiga poin pada 90+3. The GOAT (Greatest of All Time),โ€ tulis akun @nemlicks.