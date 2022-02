PERHELATAN Piala Dunia Klub 2021 segera dimulai, tepatnya pada 3-12 Februari 2022 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ajang ini merupakan edisi ke-18 yang mempertemukan klub juara Liga Champions di enam wilayah belahan dunia.

Rencana awal, perhelatan Piala Dunia Klub ini dilangsungkan di China pada Juni-Juli 2021. Hanya saja, karena dampak Covid-19, kompetisi ini harus diundur dan dipindahkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Adapun kompetisi bergengsi antarklub dunia ini diikuti tujuh peserta. Bertindak sebagai tuan rumah Al Jazira (Uni Emirat Arab) otomatis ikut serta tahun ini.

Lalu, dari Eropa diwakili Chelsea (Inggris) sebagai juara Liga Champions 2021-2022. Perwakilan dari Amerika Selatan, juara Copa Libertadores yaitu klub asal Brasil, Palmeiras.

Sementara dari Asia, dengan status juara Liga Champions Asia diwakili Al Hilal (Arab Saudi). Juara Liga Champions Afrika yaitu Al Ahly juga akan turut serta di ajang ini.

Menyusul ada juara Liga Champions Concacaf yang diwakili Monterrey (Meksiko) dan juga AS Pirae klub asal Taihiti yang merupakan kampiun Liga Champions Oseania.

Pada pertandingan pembuka, klub tuan rumah, Al Jazira akan menjajal kekuatan dari AS Pirae. Laga tersebut bakal dihelat di Stadion Mohammed Bin Zayed , Abu Dhabi Kamis (3/2/2022) pada pukul 23:30 WIB.

Kemudian di babak kedua atau bisa dibilang perempatfinal, klub asal Mesir, Al Ahly bakal bersua Monterrey pada Jumat 5 Februari 2022. Sementara itu, klub raksasa Liga Inggris, Chelsea, yang sekaligus sebagai wakil Eropa telah dipastikan lolos ke Semifinal.

Tim besutan Thomas Tuchel itu baru berlaga pada Rabu 9 Februari 2022 mendatang. Mereka akan menunggu pemenang di babak Perempatfinal. Calon lawan Chelsea adalah Al Hilal atau pemenang laga Al Jazira vs AS Pirae.

Berikut Jadwal Pertandingan Lengkap Piala Dunia Klub 2021:

Babak Pertama: Kamis 3 Februari 2022

Pukul 23:30 WIB - Al Jazira vs AS Pirae

Babak Kedua/Perempatfinal: Sabtu 5 Februari 2022

Pukul 23:30 WIB - Al Ahly vs Monterrey

Babak Kedua/Perempatfinal: Minggu 6 Februari 2022

Pukul 23:30 WIB - Al Hilal vs Al Jazira / AS Pirae

Semifinal: Selasa 8 Februari 2022

Pukul 23:30 WIB – Palmeiras vs Al Ahly / Monterrey

Semifinal: Rabu 9 Februari 2022

Pukul 23:30 WIB - Chelsea vs Al Hilal / Al Jazira / AS Pirae

Perebutan Tempat Kelima: Rabu 9 Februari 2022

Pukul 20:30 WIB – Tim kalah pertandingan kedua vs Tim kalah pertandingan ketiga

Perebutan Tempat Ketiga: Sabtu 12 Februari 2022

Pukul 20:30 WIB - Tim kalah pertandingan keenam vs Tim kalah pertandingan keempat

Final: Sabtu 12 Februari 2022

Pukul 23:30 WIB – Chelsea vs Al Hilal / Al Jazira / AS Pirae vs Palmeiras vs Al Ahly / Monterrey