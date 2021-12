MEDIA asal Vietnam, The Thao 247, memprediksi hasil laga Timnas Indonesia vs Thailand di leg II final Piala AFF 2020, Sabtu 1 Januari 2022 pukul 19.30 WIB. The Thao 247 memprediksi meski Thailand turun dengan pemain pelapis, skuad Gajah Perang tetap menang 2-1 atas Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia datang ke leg II final Piala AFF 2020 dengan misi sangat berat. Berhubung kalah 0-4 dari Thailand di leg I, Timnas Indonesia wajib menang dengan selisih lima gol untuk otomatis mengunci gelar juara Piala AFF 2020.

Bagaimana jika 90 menit pertandingan Timnas Indonesia menang dengan selisih empat gol, semisal 4-0, 5-1 atau 6-2? Laga bakal berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit.

Jika masih sama kuat juga, laga berlanjut ke adu tendangan penalti. Karena itu, harapannya hasil terbaik diberikan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia.

Berkaca dari hasil di pertemuan pertama, The Thao 247 melihat ada jarak kualitas antara Thailand dan Timnas Indonesia. Karena itu, mereka memprediksi, meskipun Thailand menurunkan pemain pelapis di laga ini, skuad Gajah Perang yang memenangkan pertandingan.

BACA JUGA: Jadwal Siaran Langsung Leg II Final Piala AFF 2020 Timnas Indonesia vs Thailand di RCTI dan iNewsTV

“Setelah mengalahkan Indonesia dengan empat gol tanpa balas, Gajah Perang menatap leg II final dengan penuh percaya diri. Menurut para pengamat, Thailand kembali mengalahkan Indonesia sekali lagi,” tulis The Thao 247.

“Kemungkinan besar pelatih Polking bakal menurunkan sejumlah pemain pelapis. Namun, dengan kualitas yang tak berbeda jauh dengan pemain utama. Kami memprediksi, skor 2-1 untuk kemenangan Thailand,” tegas The Thao 247. Jika Thailand yang menjadi juara Piala AFF 2020, ini merupakan yang keenam bagi mereka memenangkan trofi regional tersebut. Sementara bagi Timnas Indonesia, kekalahan membuat mereka untuk keenam kalinya finis runner-up di Piala AFF. Namun, jika keluar sebagai juara, ini merupakan yang pertama bagi Timnas Indonesia di Piala AFF. Tentu harapannya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memberikan performa optimal bagi Timnas Indonesia di leg II final Piala AFF 2020. Terlebih, Shin Tae-yong melontarkan optimisime di konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Thailand. Ia mengatakan bola itu bundar dan apa pun bisa terjadi di leg II final Piala AFF 2020.