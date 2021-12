KEHADIRAN Elkan Baggott di skuad Timnas Indonesia pada gelaran Piala AFF 2020 terus jadi sorotan. Pasalnya, kinerja apik yang sukses ditunjukkan pemain bertubuh jangkung itu membuat sosoknya yang juga begitu tampan makin dikagumi banyak orang.

Pesona Elkan membuat banyak fansnya pun langsung berburu akun media sosialnya demi mengetahui lebih lanjut serba-serbi soal sosok sang idola. Namun, para netizen wanita tampaknya harus patah haati karena ternyata Elkan Baggott sudah memiliki kekasih.

Potretnya dengan sang kekasih yang bernama Katie Marsden itu pun kerap diunggah Elkan di akun Instagram pribadinya, @elkanbaggott. Bahkan, ada satu foto bersama sang kekasih yang baru saja diunggah Elkan.

Foto itu menunjukkan momen kebersamaan Elkan dengan Ketie. Keduanya tampak tengah bersantai di rumah karena mengenakan pakaian yang kasual. Pasangan mengenakan kaus couple berwarna navy dengan tulisan khusus ‘The Boss’ di baju Elkan dan ‘The Real Boss’ di baju Ketie.

Potret itu ternyata diunggah Elkan dalam rangka ingin menyampiakan selamat Hari Natal kepada para pengikut di Instagram. Hal itu bisa terlihat dari caption yang terpasang.

“Selamat Natal dari kami berdua,” tulis Elkan Baggott dalam unggahan tersebut.

Unggahan ini sontak ramai dikomentari para penggemar Elkan. Beberapa tampak patah hati melihat Elkan Baggott yang tenyata sudah memiliki tambatan hati.

“Ihh ada perempuan beruntung yang telah mendapatkan kamu Elkan di dunia nyata, tapi di dunia virtual kamu milik bersama,” tulis @aiuwulant.

“Cewek Indo be like: so sad,” komentar @nurhidayat.rizki1.

Kini, Elkan sendiri harus menjalani hubungan jarak jauh untuk sementara dengan Katie. Sebab, Elkan harus menjalani kompetisi di Singapura bersama Timnas Indonesia. Keduanya pun tampak saling merindu yang terlihat dari unggahan stories Katie.

“Selamat Natal. Rindu kamu @elkanbaggott,” tulis Katie dalam unggahannya di Instagram yang menampilkan capture-an foto keduanya saat tengah video call.