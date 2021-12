PRATAMA Arhan membuat laga Timnas Indonesia vs Singapura sama kuat pada menit 86. Gol tercipta setelah sepakan Witan Sulaeman ditahan kiper Singapura, Hassan Sunny.

Bola muntah kemudian disambar Prama Arhan. Alhasil, skor Timnas Indonesia vs Singapura sama kuat 2-2.

Sebelumnya, Timnas Indonesia unggul 1-0 lebih dulu via aksi Ezra Walian pada menit 12. Sementara itu, Singapura mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time babak pertama lewat sepakan pemain naturalisasi mereka, Song Ui-young.

Kemudian, The Lions –julukan Singapura– unggul 2-1 via sepakan bebas Shahdan Sulaiman pada menit 75. Untuk lolos ke final Piala AFF 2020, Timnas Indonesia wajib menang. Sebab, tak ada aturan gol tandang plus laga sama kuat 1-1 di pertemuan pertama.

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia vs Singapura:

Timnas Indonesia (5-4-1): Nadeo Argawinata; Asnawi Mangkualam, Fachrudin Aryanto, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Pratama Arhan; Witan Sulaeman, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Ramai Rumakiek; Ezra Walian.

(Ram)