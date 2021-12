ROMA – Laga AS Roma vs Sampdoria di pekan ke-19 Liga Italia 2021-2022 sudah rampung digelar. Hasilnya, AS Roma gagal menang karena laga berakhir imbang dengan skor 1-1.

Bermain di Stadio Olimpico Roma, Kamis (23/12/2021) dini hari WIB, pasukan Jose Mourinho sebenarnya unggul lebih dulu melalui sepakan Eldor Shomurodov. Namun, Sampdoria kemudia menyamapakan delapan menit kemudian oleh Manolo Gabbiadini.

Jalannya Pertandingan

Baba Pertama

Laga berjalan seru dan intens sejak menit awal. Kedua tim sama-sama bermain terbuka, namun pola serangan AS Roma lebih efektif sehingga beberapa kali membahayakan.

Baru berjalan tiga menit, Roma sudah mengancam melalui sepakan Tammy Abraham. Namun, sepakannya masih melebar.

Pada menit 25, Roma berinisiatif mengancam melalui situasi set piece. Namun, sepakan Rick Karsdorp masih melebar.

Dua menit berselang, giliran Sampdoria yang mengaancam melalui Adrien Silva. Namun, bola masih melebar ke sisi kiri gawang Rui Patricio. Paruh pertama ditutup dengan tandukan Gianluca Mancini. Namun, usahanya masih belum berbuah gol. Skor 0-0 menghiasi laga hingga akhir babak pertama.

Babak Kedua Tempo dan intensitas permainan tak banyak berubah pada peruh kedua. Kedua kesebelasan masih menerapkan gaya main terbuka. Pada menit 55, Roma duluan mengacam melalui sepakan Nicolo Zaniolo. Namun, peluang itu masih belum bisa dikonversikan menjadi gol. Pada menit 72, Roma akhirnya berhasil memecah kebuntuan melalui sepakan kaki kanan Eldor Shomurodov. Pemain asal Uzbekistan itu menceploskan bola ke sudut kiri gawang yang dikawal Wladimiro Falcone, skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim berjuluk Serigala Ibu Kota. Delapan menit berselang, Sampdoria berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan kaki kiri Manolo Gabbiadini. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Roma masih kesulitan menembus empat besar. Mereka masih berada di peringkat enam klasemen sementara Liga Italia 2021-2022 dengan koleksi 32 poin, hasil 10 kemenangan, dua hasil imbang dan tujuh kekalahan. Sementara Sampdoria, mereka berada di peringkat ke-15 dengan koleksi 20 poin. Perolehan poin itu didapat dari lima kemenangan, lima hasil imbang, dan sembilan kekalahan. Berikut Susunan Pemain AS Roma vs Sampdoria: AS Roma XI (3-5-2): Rui Patricio; Chris Smalling, Ibanez, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Henrikh Mkhitaryan, Jordan Veretout, Matias Vina, Rick Karsdorp, Nicolo Zaniolo, Tammy Abraham Pelatih: Jose Mourinho Sampdoria XI (4-4-2): Wladimiro Falcone, Omar Colley, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Bartosz, Bereszynski, Albin Ekdal, Adrien Silva, Kristoffer Askildsen, Antonio Candreva, Francesco Caputo, Manolo Gabbiadini Pelatih: Roberto D’Aversa