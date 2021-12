PREDIKSI susunan pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia versus Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Shin Tae-yong kerap mengubah formasi saat skuad Garuda melakoni babak fase grup. Apakah itu juga terjadi ketika jumpa The Lions?

Laga antara Timnas Indonesia melawan Singapura akan berlangsung di Stadion Nasional, Singapura, Rabu (22/12/2021) pukul 19.30 WIB. Skuad kehiangan satu pemain dalam laga nanti malam.

Ramai Rumakiek dipastikan absen membela Timnas Indonesia . Pemain berusia 19 tahun itu mendapat skors karena menerima dua kartu kuning di fase grup saat jumpa Kamboja dan Malaysia.

Sementara Shin Tae-yong sejauh ini telah menggunakan tiga formasi selama di babak penyisihan. Pelatih asal Korea Selatan itu dua kali menggunakan sistem 4-2-3-1 (vs Kamboja dan Laos), 5-4-1 (vs Vietnam) dan 4-2-2 (vs Malaysia).

Pada laga melawan Malaysia, formasi berubah menjadi 5-4-1 pada babak kedua. Elkan Baggott masuk menggantikan Ramai Rumakiek, sehingga skema Timnas Indonesia menggunakan tiga bek.

Sementara Singapura asuhan Tatsuma Yoshida lebih sering mengunakan sistem 4-1-4-1 saat fase grup. Hanya saat melawan Filipina taktik berubah menjadi 4-3-3.

Dengan asumsi Singapura akan menggunakan 4-1-4-1 saat melawan Timnas Indonesia, kemungkinan Shin Tae-yong akan mengantisipasinya sistem 4-2-3-1, demi mengantisipasi alur serangan bola Singapura dari lini tengah.

Fachrudin Aryanto kemungkinan akan diduetkan dengan Elkan Baggott untuk menjaga lini pertahanan. Bek sayap tetap dipercayakan kepada Pratama Arhan (kiri) dan Asnawi Mangkualam. Sementara Alfeandra Dewangga digeser ke tengah untuk berkolaborasi dengan Rachmat Irianto. Evan Dimas kemungkinan akan dicadangkan dan dimainkan pada babak kedua. Ricky Kambuaya diperkirakan akan mengisi plot sebagai pemain yang bertugas mengalirkan bola dari lini tengah ke depan. Dia akan ditemani, Irfan Jaya di pos kiri dan Witan Sulaeman di sektor kanan penyerangan Timnas Indonesia. Sedangkan tugas di kotak penalti atau pengalih bek lawan akan dipercayakan keapda Ezra Walian. Sementara posisi kiper kemungkinan tetap menjadi milik Nadeo Argawinata. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Singapura: Timnas Indonesia (4-2-3-1): Nadeo Argawinata, Elkan Baggott, Fachrudin Aryanto, Pratama Arhan, Asnawa Mangkualam, Alfeandra Dewangga, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Irfan Jaya, Ezra Walian.