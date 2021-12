BIRMINGHAM – Laga antara Aston Villa versus Burnley pada pekan ke-18 Liga Inggris 2021-2022 resmi ditunda. Langkah diambil dampak peningkatan kasus covid-19 varian omicron di skuad Aston Villa.

Pertandingan tersebut seharusnya dijadwalkan di Villa Park, Birmingham, Sabtu (18/12/2021) 22.00 WIB. Namun, pihak Liga Inggris telah menunda laga tersebut. Informasi ini disampaikan lewat laman resmi Burnley.

“Karena lebih banyak kasus positif dalam skuad Aston Villa hari ini, Dewan Liga Premier dengan menyesal harus menunda pertandingan kandang klub melawan Burnley FC, yang akan dimulai pukul 3 sore (waktu setempat),” tulis pernyataan dalam situs resmi Burnley, Sabtu (18/12/2021).

“Setelah meninjau semua informasi baru yang diberikan oleh Aston Villa pagi ini dan menerima saran medis terpisah, Dewan menyetujui permintaan tersebut karena klub tidak memiliki cukup pemain untuk menurunkan tim. Keputusan ini didasarkan pada jumlah kasus Covid, cedera dan penyakit,” lanjutnya.

“Liga memahami keputusan untuk menunda pertandingan dalam waktu sesingkat itu akan membuat frustasi dan mengecewakan para pendukung, dan meminta maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan yang ditimbulkan,” sambungnya.

Penundaan tersebut tentunya untuk mencegah penyebaran kasus Covid-19 varian baru Omicron yang melanda tanah Inggris. Jika melihat situasi seperti ini, bukan tidak mungkin kalau pertandingan Liga Inggris lainnya akan ditunda.

Itu artinya sudah ada enam pertandingan Liga Inggris yang dibatalkan pada malam ini. Yang mana sebelumnya ada lima pertandingan yang sudah ditunda.Yaitu Manchester United vs Brighton & Hove Albion, Aston Villa vs Burnley, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, dan West Ham United vs Norwich City.

