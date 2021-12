LIVE streaming Kamboja vs Malaysia dan Laos vs Vietnam dapat disaksikan di sini atau di RCTI+! Hari ini, Senin (6/12/2021), Piala AFF 2020 menggelar dua pertandingan dari Grup B, yakni Kamboja vs Malaysia dan Laos vs Vietnam.

Kamboja yang datang dengan skuad terbaik praktis tak mau jadi bulan-bulanan. Terlebih, Chan Vathanaka dan kawan-kawan akan disupervisi langsung pesepakbola legenda Jepang, Keisuke Honda.

(Keisuke Honda pimpin skuad Kamboja di Piala AFF 2020)

Begitu juga dengan Malaysia. Pelatih Malaysia, Tan Cheng Hoe, dibebankan membawa Safawi Rasid dan kawan-kawan menjadi juara.

Bahkan Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) memberi ultimatum. Jika gagal menjadi juara Piala AFF 2020, FAM menilai skuad Malaysia jangan bermimpi untuk bersaing di level Asia. Laga Kamboja vs Malaysia digelar mulai pukul 16.30 WIB.

Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB dilangsungkan laga Laos vs Vietnam. Aksi salah satu pemain Laos, Billy Ketkeophomphone, layak dinantikan.

BACA JUGA: Timnas Indonesia vs Timnas Kamboja di Piala AFF 2020: Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Pemain

Sebab, pemain 31 tahun ini untuk pertama kalinya bakal beraksi di ajang Piala AFF 2020. Dibilang layak dinantikan karena Billy Ketkeophomphone tercatat sebagai salah satu pemain yang mentas bareng klub kasta kedua sepakbola Prancis, Dunkerque.

Bagaimana dengan Vietnam? Status juara bertahan membuat mereka ditargetkan mempertahakan gelar. Meski hancur lebur di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, bukan alasan Golden Stars –julukan Vietnam– gagal juara di ajang dua tahunan ini. (Timnas Vietnam buru gelar juara Piala AFF 2020) Sekadar informasi, Timnas Indonesia juga tergabung di grup ini. Hanya saja, Timnas Indonesia baru memainkan pertandingan pertamanya kontra Kamboja pada Kamis, 9 Desember 2021. Dua laga di atas dapat disaksikan di sini. Berikut jadwal live streaming Kamboja vs Malaysia dan Laos vs Vietnam di RCTI: Senin, 6 Desember 2021 16.30 WIB Kamboja vs Malaysia 19.30 WIB Laos vs Vietnam