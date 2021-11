LONDON - Para pemain Tottenham Hotspur sudah merasa kerasan dengan metode latihan pelatih baru mereka, Antonio Conte. Harry Kane dan kolega senang cara pelatih italia itu menjabarkan hal-hal kecil yang mudah untuk dimengerti.

Sejak menjadi arsitek Spurs, Conte sudah dual kali menemani anak asuhnya berlaga. Pertama saat mengalahkan Vittese Arnheim 3-2 pada laga Liga Konferensi Eropa, Jumat 5 November 2021 silam.

Conte kemudian berada di pinggir lapangan saat tim asuhannya tanda ke markas Everto pada lanjutan Liga Inggris pada Minggu 9 November 2021. Dalam laga itu, pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Baca juga: Bela Harry Kane Dkk yang Gagal Menang atas Everton, Antonio Conte: Mereka Sudah Bekerja Keras!

Sebagaimana dilansir Express berdasarkan laporan Football London, Selasa (9/11/2021), pelatih asal Italia itu menghadirkan kebahagiaan dan kehangatan di ruang ganti tim berjuluk The Lillywhites. Para pemain terkesan dengan cara mengajar Conte sejak hari pertama dirinya datang ke pemusatan latihan Tottenham, The Hotspur Way, London.

Baca juga: Tottenham Hotpsur Gagal Menang, Antonio Conte Akui Tak Terlalu Kecewa

Hal ini mengagetkan publik mengingat Conte terkenal sebagai pelatih yang galak dan disiplin terhadap anak asuhnya. Pelatih asal Italia itu pernah menggembleng Romelu Lukaku dengan latihan keras dan diet kejam untuk mengembalikan ketajamannya.

Selain itu, ketika menangani Tim Nasional Italia, Conte juga pernah menyuruh salah satu anak asuhnya, Mattia Destro untuk menjalani latihan sehari setelah pemain Genoa tersebut menikah. Radja Nainggolan juga menjadi korban kekejamannya karena pemain Belgia berdarah Indonesia itu kerap dugem di klub malam. Namun, sifat galaknya tersebut dibarengi dengan kepiawaian Conte dalam menyampaikan taktik kompleksnya sejelas mungkin, sehingga para penggawa Tottenham mudah mencerna apa yang diinginkan sang allenatore. Dengan hadirnya kabar itu, bisa disimpulkan bahwa Conte merupakan pelatih yang pandai mengatur situasi ruang ganti dan mengangkat moral pemain. Conte juga memuji pemain-pemainnya yang sudah bekerja keras, meski gagal mencetak gol ke gawang Everton akhir pekan lalu.