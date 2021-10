PESEPAKBOLA legenda Manchester United, Paul Scholes, kesal kepada Paul Pogba yang terkena kartu merah di laga Setan Merah vs Liverpool. Paul Scholes bahkan sampai mengatakan Paul Pogba jangan lagi membela Manchester United.

Dalam pandangan The Ginger Prince –julukan Paul Scholes, bermain atau tidaknya Paul Pogba sama saja bagi Manchester United. The Red Devils –julukan Manchester United– menjadi bulan-bulanan Liverpool dalam laga lanjutan pekan kesembilan Liga Inggris 2021-2022 yang dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Minggu 24 Oktober 2021 malam WIB.

(Paul Pogba saat melancarkan tekel keras kepada Naby Keita)

Ketika laga berjalan 50 menit, Manchester United sudah tertinggal 0-5 dari Liverpool. Saat itu, dua gol pertama Liverpool dicetak Naby Keita pada menit kelima dan Diogo Jota (13’).

Setelah itu, giliran Mohamed Salah yang memborbardir gawang Manchester United lewat hattrick-nya. Pemain asal Mesir ini mencetak tiga gol, tepatnya pada menit 38, (45+4’) dan (50’).

Sayangnya, ketika Manchester United berupaya mempertipis kedudukan, II Polpo –julukan Paul Pogba– justru melakukan hal yang tidak diinginkan. Gelandang asal Prancis ini melakukan tekel dua kaki kepada pemain Liverpool, Naby Keita.

Awalnya, wasit Anthony Taylor yang memimpin pertandingan memberikan kartu kuning kepada Paul Pogba. Namun, setelah melihat Video Assistant Referee (VAR), Anthony Taylor merevisi keputusannya dan memberikan kartu merah kepada Paul Pogba.

Alhasil, sejak menit 60 hingga pertandingan berakhir, Manchester United bermain 10 orang. Beeruntung, tak ada gol lagi yang bersarang ke gawang Manchester United. Skor 5-0 untuk keunggulan Liverpool bertahan hingga akhir. (Mohamed Salah mencetak hattrick di laga Man United vs Liverpool) “Saya pikir pelatih terjebak dalam emosi dapat melakukan comeback seperti saat mereka mengalahkan Atalanta tengah pekan lalu. Namun, Anda harus sadar, lawan yang dihadapi kini adalah Liverpool yang memiliki kualitas,” kata Scholes mengutip dari The Sun, Senin (25/10/2021). “Saya tidak berpikir Manchester United kehilangan apa pun meskipun ia (Pogba) tak lagi bermain untuk Manchester United,” lanjut Scholes. Kebetulan, kontrak Pogba bersama Manchester United berakhir pada 30 Juni 2022. Hingga kini, tak ada tanda-tanda Paul Pogba bakal memperpanjang kontrak. Apakah ini pertanda Paul Pogba akan angkat kaki dari Stadion Old Trafford?