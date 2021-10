MANCHESTER – Liverpool bakal melawan Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Pertandingan akbar itu akan berlangsung di Old Trafford, Minggu (24/10/2021), malam WIB.

Jelang partai akbar itu, Pelatih The Reds, Jurgen Klopp, berniat untuk membungkam fans The Red Devils di Old Trafford. Sekadar informasi, satu-satunya kemenangan Klopp di Old Trafford terjadi pada musim lalu.

Saat itu, The Reds menang 4-2 atas Man United di Old Trafford. Akan tetapi, kemenangan itu diraih saat Old Trafford kosong karena aturan Covid-19.

Sekarang, penonton bisa memadati Old Trafford dan Klopp ingin meraih kemenangan lagi di sana. Klopp ingin Liverpool tampil bagus di Old Trafford.

“Kadang-kadang saya bahkan tidak bisa memahami pikiran saya, itu sangat keras. Itu benar-benar luar biasa,” kata Klopp sebagaimana dikutip dari Tribal Football, Minggu (24/10/2021).

“Atmosfer selalu menjadi hal besar bagi Manchester United di Old Trafford, tetapi ini semua tentang permainan juga. Jelas tugas kami adalah menjadi sangat bagus disana,” tambah Klopp.

Klopp paham betul, bahwa pertandingan ini tidak mudah untuk dilalui. Untuk itu, ia tidak ingin mengecewakan para penggemar The Reds yang datang untuk mendukung. “Untuk itu, sangat penting bagi saya untuk memainkan sepakbola dengan sebaik mungkin. Kami bisa mengabaikan atau bahkan menggunakan penonton,” jelasnya. “Penggemar tandang kami juga ada disana. Saya tidak akan pernah mengeluh karena harus memainkan pertandingan tandang di Old Trafford,” pungkas Klopp.