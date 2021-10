MADRID – Kiper Liverpool, Alisson Becker merasa senang timnya meraih tiga poin penting di kandang Atletico Madrid pada laga lanjutan Grup B Liga Champions 2021-2022. Ia merasa laga tersebut sangatlah berat karena Atletico bermain bertahan, namun untungnya Liverpool menemukan celah dan akhirnya menang 3-2.

Kiper berusia 29 tahun itu mengakui bahwa Atletico Madrid mampu menampilkan pertahanan yang sangat baik. Hal itu membuat Liverpool kesulitan untuk bisa mendapatkan peluang dengan baik pada laga tersebut.

“Anda harus menciptakan lebih banyak peluang tetapi, seperti yang saya katakan. Tidak mudah ketika mereka memarkir bus di depan gawang. Kami senang untuk tiga poin,” ujar Alisson Becker dilansir dari situs resmi Liverpool, Rabu (20/10/2021).

Laga Atletico vs Liverpool pun diselenggarakan di Stadion Wanda Metropolitano (20/10/2021) dini hari WIB. Liverpool mampu memenangkan laga tersebut dengan skor 3-2 dalam pertarungan yang cukup dramatis.

Liverpool mampu unggul lebih dahulu pada 15 menit pertama setelah Mohamed Salah (8’) dan Naby Keita (13’) mencetak gol di babak pertama. Namun The Reds harus kecolongan saat Antoine Griezmann (20’, 34’) mencetak brace setelahnya.

Di babak kedua, Atletico pun mampu memberikan perlawanan yang cukup sulit. Namun Mo Salah kembali mampu mencetak gol kemenangan untuk Liverpool di menit ke-78 melalui tendangan penalti.

Becker pun mengaku senang Liverpool dapat meraih tiga poin pada laga tersebut. Pemain yang dinobatkan sebagai Man of the Match tersebut mengatakan bahwa The Reds bisa menang karena dapat tampil fokus di babak kedua.

“Hari ini kami mendapatkan kemenangan di sini, tiga poin sangat penting bagi saya, bagi kami dan untuk hal-hal yang ingin kami capai,” sambung Alisson.

“Kami hanya perlu sedikit lebih fokus dalam permainan karena kami tahu kami bisa berkembang,” tutupnya.