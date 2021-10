JADWAL live streaming Juventus vs AS Roma di RCTI+ bisa Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Juventus akan melakoni laga berat dengan melawan AS Roma di pekan kedelapan Liga Italia 2021-2022 pada Senin 18 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB.

Juventus yang akan bermain di kandang jelas akan bermain semaksimal mungkin. Terlebih saat ini Juventus telah menemukan ritme permainan mereka lagi.

Terbukti dari tiga pertandingan terakhir Juventus di Liga Italia 2021-2022, skuad asuhan Massimiliano Allegri itu sukses melibas semua pertandingannya dengan kemenangan. Tentunya Allegri mau Juventus untuk terus melanjutkan tren positif itu.

Juventus yang kini bertengger di posisi ketujuh memerlukan tiga poin dari Roma untuk memperbaiki peringkat mereka di klasemen Liga Italia 2021-2022. Namun, tentunya Roma tidak akan memberikan tiga poin tersebut dengan mudah.

Roma yang kini diasuh Jose Mourinho tentu akan menjadi lawan yang amat berat untuk Juventus. Terlebih Roma pun tak bisa dianggap remeh meski sudah menelan kekalahan dua pertandingan sejauh ini.

Untuk itulah Allegri enggan anggep remeh Roma. Ia tahu Roma adalah tim yang sangat sulit untuk dikalahkan.

Karenanya Allegri juga meminta dukungan fans Allianz Stadium untuk terus memberikan support saat Juventus bertanding melawan Roma. Ia percaya dengan dukungan fans dan permainan apik Juventus, Roma akan dikalahkannya. "Roma memiliki tingkat teknis dan fisik yang tinggi. Kami harus siap mental untuk menghadapi mereka. Besok kami akan melihat lebih banyak fans lagi dari sebelumnya dan ini adalah hal yang sangat positif!" kata Allegri, dilansir dari laman resmi Juventus, Minggu (17/10/2021). Jadi, bila melihat perkataan Allegri itu maka dapat dipastikan Juventus akan tampil total saat bermain melawan Roma. Begitu juga Roma yang tentunya ingin merebut tiga poin dari kandang Juventus. Jelas sangat sayang melewatkan laga Juventus vs Roma tersebut.