MANCHESTER - Manchester United masih mencari gelandang berkualitas untuk lini tengah mereka. Man United belum menemukan pemain yang tepat di posisi tersebut.

Dilansir dari Four Four Two, Kamis (14/10/2021), gelandang bertahan Leicester City, Wilfred Ndidi, menjadi target dari Pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer. Akan tetapi, jalan terjal menanti Man United.

Seperti diketahui, gelandang asal Nigeria itu masih memiliki ikatan kontrak cukup panjang bersama The Foxes. Kontrak Ndidi baru akan berakhir pada Juni 2024 mendatang.

Kendati demikian, Setan Merah bisa memboyongnya pada Januari mendatang dengan merogoh kocek yang lumayan dalam. Pasalnya, dia memiliki nilai pasaran sekitar 51 juta poundsterling (sekira Rp986,6 miliar).

BACA JUGA: 5 Alasan Cristiano Ronaldo Menangkan Trofi Ballon dOr 2021, Nomor 1 Bawa-Bawa Lionel Messi

Harga tersebut memanglah cukup mahal. Akan tetapi, nilai itu dipatok lantaran performanya yang cukup impresif bersama The Foxes.

Jika memang benar didatangkan, ia mungkin bakal merebut posisi yang kerap diisi oleh Scott McTominay atau Fred di lini tengah. Sebab, performa mereka kerap kali dikeluhkan oleh para penggemar Man United. Sayangnya, belum ada tanggapan resmi dari pihak Setan Merah soal kabar itu. Meski begitu, pendatangan gelandang bertahan penting untuk Man United. Apalagi, target mereka sangat tinggi pada musim 2021-2022. Mereka ingin membawa kembali gelar juara Liga Inggris dan Liga Champions ke Old Trafford. Itu bukan tugas mudah apalagi untuk tim yang tidak memiliki gelandang bertahan mumpuni.