LIVERPOOL - Liverpool vs Manchester City berakhir imbang 2-2 pada pekan ketujuh Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Anfield, Minggu (3/102/2021) malam WIB. The Reds sempat memimpin dua kali sebelum disamakan oleh The Citizens.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man City berusaha untuk tampil agresif pada awal pertandingan. Kevin De Bruyne menembus pertahanan Liverpool dan memberikan umpan kepada Jack Grealish pada menit keempat. Tetapi, tembakan Grealish masih belum menemui sasaran.

Tim tamu sukses memberikan Liverpool tekanan. Pada menit ke-15, mereka pun memiliki peluang untuk membuka keunggulan. Sayang, tendangan Grealish juga masih belum menemui sasaran.

Skuad berjuluk The Citizens tersebut terus menyerang Liverpool. Mereka bahkan tinggal selangkah lagi untuk merebut keunggulan pada menit ke-21. Tetapi, serangan Phil Foden dapat diamankan kiper Liverpool, Alisson Becker.

Man City kemudian mendapat peluang untuk unggul pada menit ke-34. Menerima umpan Foden dari sisi kiri lapangan, De Bruyne menanduk bola. Meski begitu, bola malah melambung. Keadaan itu membuat babak pertama berakhir imbang 0-0.

Babak Kedua

Setelah mendapat tekanan pada 45 menit pertama, Liverpool kemudian tampil agresif di babak kedua. Mereka kini melancarkan serangan yang berbahaya ke lini pertahanan Man City.

Hasilnya pun terlihat pada menit ke-59. Berawal dari skema serangan balik, Sadio Mane sukses mencetak gol dengan tendangan kerasnya. Kiper Man City, Ederson Moraes pun tak berdaya menghalaunya.

Tertinggal, Man City segera bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-69. Phil Foden berhasil membuat gol dengan tendangan dari sudut sempit, memaksimalkan umpan kiriman Gabriel Jesus. Walau demikian, Liverpool bisa segera kembali memimpin pada menit ke-77. Mohamed Salah menampilkan kemampuan individunya dengan melewati pemain Man City dan melepaskan tendangan, untuk menjebol gawang lawan. Meski begitu, Man City tak berdiam begitu saja, dan sekali lagi membuat kedudukan imbang. Pada menit ke-81, Kevin de Bruyne melepas tendangan keras dari luar kotak penalti untuk menjebol gawang Liverpool. Setelah itu, baik Liverpool dan Man City mencoba untuk melancarkan serangan. Beberapa peluang dapat diciptakan oleh kedua tim, namun tidak ada gol tambahan tercipta, dan laga berakhir dengan skor 2-2. Susunan Pemain: Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; James Milner (Joe Gomez 78), Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Curtis Jones; Mohamed Salah, Diogo Jota (Roberto Firmino 68), Sadio Mane. Pelatih: Jurgen Klopp Manchester City (4-3-3): Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne; Gabriel Jesus, Jack Grealish (Raheem Sterling 66), Phil Foden Pelatih: Pep Guardiola