JADWAL UCL 2021 (UEFA Champions League) atau Liga Champions malam ini, Rabu (15/9/2021) hingga Kamis, 16 September 2021 dini hari WIB sudah dirilis. Rencananya, ada delapan pertandingan yang digelar, meliputi laga-laga dari Grup A hingga D.

Laga dibuka dengan masing-masing satu laga dari Grup C dan D pada Rabu, (15/9/2021) pukul 23.45 WIB. Laga itu mempertemukan Besiktas vs Borussia Dortmund dan Sheriff Tiraspol vs Shakhar Donetsk.

(Erling Haaland cetak banyak gol di laga dini hari nanti?)

Kiprah Borussia Dortmund layak menjadi sorotan. Diperkuat pemain-pemain muda bertalenta seperti Jude Bellingham dan Erling Haaland, skuad asuhan Marco Rose ini diprediksi dapat menjadi kuda hitam di Liga Champions 2021-2022.

Kemudian pada Kamis, 16 September 2021 pukul 02.00 WIB, digelar enam pertandingan sekaligus. Laga-laga itu meliputi Club Brugge vs Paris Saint-Germain (PSG), Manchester City vs RB Leipzig, Atletico Madrid vs FC Porto, Liverpool vs AC Milan dan Sporting Lisbon vs Ajax Amsterdam.

Dari enam laga tersebut, match Liverpool vs AC Milan menjadi sorotan. Sebab, sebelum bertemu dini hari tadi, Liverpool dan AC Milan dua kali bertemu di partai puncak Liga Champions.

Hasilnya mereka saling mengalahkan. Liverpool menang adu penalti atas AC Milan di final Liga Champions 2004-2005. Selang dua tahun gantian AC Milan yang menang 2-1 atas Liverpool.

Selain itu, laga Club Brugge vs PSG juga menarik perhatian. Hal itu karena diprediksi untuk pertama kalinya, Lionel Messi, Neymar Jr dan Kylian Mbappe main bareng di atas lapangan. Bukan rahasia umum bahwa Les Parisiens –julukan PSG– diunggulkan menjadi kampiun Liga Champions 2021-2022. Kehadiran pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi dan Gianluigi Donnarumma membuat PSG paling dikedepankan untuk mengangkat trofi di akhir kompetisi. Ada juga match Inter Milan vs Real Madrid. Pertandingan ini merupakan laga ulangan di Fase Grup Liga Champions 2020-2021. Saat itu Real Madrid berhasil lolos ke 16 besar, sedangkan Inter Milan terbenam di juru kunci klasemen. Berikut jadwal UCL 2021 atau Liga Champions malam ini: Rabu, 15 September 2021 Pukul 23.45 WIB Besiktas vs Borussia Dortmund Sheriff vs Shahktar Donetsk Kamis, 16 September 2021 Pukul 02.00 WIB Club Brugge vs Paris Saint-Germain Manchester City vs RB Leipzig Atletico Madrid vs FC Porto Liverpool vs AC Milan Sporting Lisbon vs Ajax Amsterdam Inter Milan vs Real Madrid