HASIL Everton vs Burnley di pekan keempat Liga Inggris 2021-2022 sudah diketahui. Laga yang dilangsungkan di Stadion Goodison Park pada Selasa, (14/9/2021) dini hari WIB, dimenangkan The Toffees -julukan Everton– dengan skor 3-1.

Burnley sebenarnya unggul lebih dulu via aksi Ben Mee pada menit 53. Namun, Everton mencetak tiga gol dalam waktu enam menit melalui Michael Keane (60’), Andros Townsend (65’), dan Demarai Gray (66’).

Jalannya Pertandingan



Babak Pertama:

Laga langsung berjalan dengan keras di awal-awal babak. Pada menit kedua, Richarlison langsung menerima perawatan usai kena tekel dari Josh Brownhill

Tim tamu mampu menciptakan peluang lebih dulu. Adalah Dwight McNeil yang menerima umpan silang indah dari Chris Wood, kemudian melakukan tendangan. Sayangnya, bola hanya melambung ke atas gawang.

Setelah peluang itu kedua tim praktis bermain hati-hati dengan mempertebal pertahanan. Namun, dengan begitu permainan lebih banyak terjadi di lapangan tengah.

Burnley kembali mendapat peluang pada menit 28. Di mana Ashley Barnes yang mengumpan ke arah Josh Brownhill. Namun, bola masih mampu diselamatkan kiper Everton, Jordan Pickford.

Babak Kedua: Everton langsung mendapatkan peluang di awal babak kedua. Setelah mendapatkan pelanggaran pada menit 47 di dekat kotak penalti, tendangan bebas Lucas Digne masih dapat diblok. Gol pertama dapat diciptakan Burnley Lima menit kemudian. Gudmundsson memberikan umpan silang yang luar biasa dari kanan yang disambut Ben Mee dari jarak dekat. Skor 1-0 untuk Burnley. Ketinggalan satu gol membuat Everton seakan-akan tersengat. Pada menit 60, mereka mampu menyeimbangkan kedudukan melalui Michael Keane memanfaatkan umpan silang Andros Townsend. (Michael Keane menyamakan kedudukan bagi Everton) Lima menit kemudian (65’) Everton membalikkan kedudukan. Andros Townsend setelah menerima umpan Doucoure mampu melakukan akselerasi ke arah dalam sampai akhirnya melepaskan tendangan terarah dari luar kotak penalti. Skor menjadi 2-1. Semenit kemudian Everton semakin perkasa. Doucoure yang tanpa pengawalan membawa bola di tengah lapangan mampu melepaskan umpan terobosan membelah bek lawan. Di sana ada Demarai Gray yang menyambut dan mengakhirinya dengan percaya diri. Skor jadi 3-1. Susunan Pemain Everton vs Burnley: Everton (3-4-3): Jordan Pickford; Yerry Mina, Ben Godfrey, M. Keane; Lucas Digne, Allan, A. Doucoure, Seamus Coleman; Demarai Gray, Richarlison, Andros Townsend. Burnley (4-4-2): Nick Pop; Lowton, Tarkowski, Ben Mee, C. Taylor; Gudmudsson, Westwood, Brownhill, McNeil; Chris Wood, Ashley Barnes.