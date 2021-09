JADWAL Liga Champions malam ini, Selasa (14/9/2021) hingga Rabu 15 September 2021 dini hari WIB sudah dirilis. Setidaknya ada delapan pertandingan yang dilangsungkan di matchday pertama Grup E hingga H.

Salah satu di antaranya adalah Barcelona melawan Bayern Munich yang berlangsung pada Rabu, 15 September 2021 pukul 02.00 WIB. Ini merupakan perjumpaan pertama mereka usai Liga Champions 2019-2020.

Tentu masih hangat di ingatan para pemain Barcelona. Saat itu masih diperkuat Lionel Messi, Barcelona tumbang 2-8 dari Bayern Munich.

Namun, bukan laga itu saja yang menjadi pertandingan pembuka Liga Champions 2021-2022. Laga pembuka menggelar pertandingan Grup F yang mempertemukan Young Boys vs Manchester United pada Selasa, 14 September 2021 pukul 23.45 WIB.

Cristiano Ronaldo praktis menjadi sosok sentral atau sorotan di laga ini. Sebelumnya, pada Sabtu, 11 September 2021 malam WIB, Cristiano Ronaldo menjalani debut luar biasa.

Cristiano Ronaldo mencetak dua gol sekaligus membuat Manchester United menang 4-1 atas Newcastle United. Karena itu, Cristiano Ronaldo diprediksi akan menjadi mesin gol Setan Merah musim ini.

Selanjutnya pada Rabu, 15 September 2021 pukul 02.00 WIB, ada laga Barcelona vs Bayern Munich, Malmo vs Juventus dan Chelsea vs Zenit. Selain laga Barcelona vs Bayern Munich, laga Malmo vs Juventus juga jadi sorotan.

Maklum, hingga Juventus masih belum bisa merebut kemenangan di kompetisi resmi. Mereka bahkan selalu menelan kekalahan sejak ditinggal Cristiano Ronaldo yang memutuskan hengkang ke Manchester United.

Berikut jadwal Liga Champions 2021-2022 malam ini:

Selasa, 14 September 2021

Pukul 23.45 WIB

Young Boys vs Manchester United

Sevilla vs Red Bull Salzburg

Rabu 15 September 2021

Pukul 02.00 WIB

Dynamo Kiev vs Benfica

Lille vs Wolfsburg

Barcelona vs Bayern Munich

Villarreal vs Atalanta

Malmo vs Juventus

Chelsea vs Zenit