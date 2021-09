JADWAL Liga Champions 2021-2022 pekan ini sudah dirilis. Sebanyak 16 pertandingan tersaji dari Selasa, 14 September 2021 malam hingga Kamis 16 September 2021 dini hari WIB.

Bahkan, sejumlah big match tersaji. Setidaknya ada tiga big match yang digelar. Sebut saja laga Liverpool vs AC Milan, Barcelona vs Bayern Munich dan Inter Milan vs Real Madrid.

(Real Madrid akan menghadapi Inter Milan)

Namun, bukan ketiga laga di atas yang menjadi pertandingan pembuka Liga Champions 2021-2022. Laga pembuka menggelar pertandingan Grup F yang mempertemukan Young Boys vs Manchester United pada Selasa, 14 September 2021 pukul 23.45 WIB.

Cristiano Ronaldo praktis menjadi sosok sentral atau sorotan di laga ini. Sebelumnya, pada Sabtu, 11 September 2021 malam WIB, Cristiano Ronaldo menjalani debut luar biasa.

Ia mencetak dua gol sekaligus membuat Manchester United menang 4-1 atas Newcastle United. Karena itu, Cristiano Ronaldo diprediksi akan menjadi mesin gol Setan Merah musim ini.

Selanjutnya pada Rabu, 15 September 2021 pukul 02.00 WIB, ada laga Barcelona vs Bayern Munich, Malmo vs Juventus dan Chelsea vs Zenit. Selain laga Barcelona vs Bayern Munich, laga Malmo vs Juventus juga jadi sorotan.

Sebab, semenjak ditinggal Cristiano Ronaldo, Juventus selalu kalah. Jadi, akankah Malmo bakal jadi momentum kebangkitan Juventus atau malah sebaliknya? (Juventus selalu kalah setelah tinggalkan Cristiano Ronaldo) Selanjutnya pada Kamis, 16 September 2021 dini hari WIB, ada laga Inter Milan vs Real Madrid dan Liverpool vs AC Milan. Jadi, tim-tim mana saja yang melakukan start sempurna di Liga Champions 2021-2022? Berikut jadwal Liga Champions 2021-2022 pekan ini: Selasa, 14 September 2021 Pukul 23.45 WIB Young Boys vs Manchester United Sevilla vs Red Bull Salzburg Rabu 15 September 2021 Pukul 02.00 WIB Dynamo Kiev vs Benfica Lille vs Wolfsburg Barcelona vs Bayern Munich Villarreal vs Atalanta Malmo vs Juventus Chelsea vs Zenit Pukul 23.45 WIB Besiktas vs Borussia Dortmund Sheriff vs Shahktar Donetsk Kamis 16 September 2021 Pukul 02.00 WIB Club Brugge vs Paris Saint-Germain Manchester City vs RB Leipzig Atletico Madrid vs FC Porto Liverpool vs AC Milan Sporting Lisbon vs Ajax Amsterdam Inter Milan vs Real Madrid