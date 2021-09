JADWAL Liga 1 2021-2022 sudah dirilis kembali. Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru (LIB) hanya merilis jadwal tiga pertandingan awal Liga 1 musim ini. Tetapi sekarang, setelah melalui pertimbangan matang dari seluruh pihak yang terlibat, Liga 1 2021-2022 siap dilanjutkan dan jadwal hingga pekan keenam sudah dirilis.

Ya, sebagaimana diketahui, pada pekan pertama, ada tiga pertandingan yang sudah digelar. Tiga laga ini pun diklaim sebagai uji coba sebelum kompetisi Liga 1 2021-2022 benar-benar resmi dilanjutkan.

Ketiga pertandingan pembuka itu mempertemukan Bali United vs Persik Kediri, Persipura Jayapura vs Persita, dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh. Setelah melalui pertimbangan pada ketiga laga tersebut, Liga 1 resmi dilanjutkan.

Laga akan kembali berlanjut pada Jumat 3 September 2021. Pada hari itu, ada laga yang mempertemukan PS TIRA melawan Madura United.

Keesokan harinya atau pada Sabtu 4 September 2021, ada tiga laga yang digelar. Ketiga laga itu mempertemukan PSIS Semarang vs Persela Lamongan, Borneo FC vs Persebaya, dan Persib Bandung vs Barito Putera.

Sementara itu, pada Minggu 5 September, ada pertandingan PSM Makassar vs Arema FC serta PSS Sleman vs Persija Jakarta. Meski begitu, di laman resminya, belum tercantum pukul berapa laga-laga itu akan berlangsung.

Lebih lanjut, PT LIB sudah merilis total 55 pertandingan di laman resmi mereka. Sebanyak 55 laga itu akan digelar enam pekan selama kurun waktu September-Oktober 2021. Adapun rata-rata, sembilan pertandingan bergulir setiap pekannya.

Meski sudah merilis jadwal sederet laga itu, PT LIB belum menyebutkan venue pertandingan. Direktur Operasional PT LIB, Surdjano, mengatakan klub-klub baru akan mengetahui tempat mereka berlaga H-2 sebelum pertandingan. “Kita akan siapkan tanggal berapa, hari apa, dan jam berapa. Tapi, tempatnya dikosongkan dan akan sampaikan H-2 saat ada di hotel,” ujarnya. Berikut Jadwal Pertandingan Lengkap Liga 1 2021-2022 hingga Pekan Keenam: Pekan Pertama Jumat 3 September 2021 Pukul 15.15 WIB - PS Tira vs Madura United Sabtu 4 September 2021 Pukul 15.15 WIB - PSIS Semarang vs Persela Lamongan Pukul 18.15 WIB - Borneo FC vs Persebaya Surabaya Pukul 20.30 WIB - Persib Bandung vs Barito Putera Minggu 5 September 2021 Pukul 18.15 WIB - PSM Makassar vs Arema FC Pukul 20.30 WIB - PSS Sleman vs Persija Jakarta Pekan Kedua Jumat 10 September 2021 Pukul 15.15 - Persela Lamongan vs Persipura Jayapura Pukul 18.15 - Persik Kediri vs Borneo FC Sabtu 11 September 2021 Pukul 15.15 - PS Barito Putera vs Bali United Pukul 15.15 - Persiraja Banda Aceh vs PSS Sleman Pukul 18.15 - Persebaya Surabaya vs PS Tira Pukul 20.30 - Persita vs Persib Bandung Minggu 12 September 2021 Pukul 15.15 - Madura United vs PSM Makassar Pukul 18.15 - Arema FC vs Bhayangkara FC Pukul 20.30 - Persija Jakarta vs PSIS Semarang Pekan Ketiga Jumat 17 September 2021 Pukul 15.15 - Persela vs Persita Pukul 15.15 - Borneo FC vs PS Barito Putera Pukul 18.15 - PS Tira vs Persik Kediri Sabtu 18 September 2021 Pukul 15.15 - PSIS Semarang vs Persiraja Banda Aceh Pukul 15.15 - Bhayangkara FC vs Madura United FC Pukul 18.15 - PSM Makassar vs Persebaya Surabaya Pukul 20.30 - Bali United FC vs Persib Bandung Minggu 19 September 2021 Pukul 18.15 - PSS Sleman vs Arema FC Pukul 20.30 - Persipura Jayapura vs Persija Jakarta Pekan Keempat Kamis 23 September 2021 Pukul 15.15 - Persik Kediri vs PSM Makassar Pukul 18.15 - PS Barito Putera vs PS Tira Pukul 19.00 - Persib Bandung vs Borneo FC Jumat 24 September 2021 Pukul 15.15 - Persita vs Bali United FC Pukul 15.15 - Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura Pukul 18.15 - Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC Pukul 20.30 - Persija Jakarta vs Persela Lamongan Sabtu 25 September 2021 Pukul 15.15 - Madura United FC vs PSS Sleman Pukul 21.00 - Arema FC vs PSIS Semarang Pekan Kelima Senin 27 September 2021 Pukul 15.15 - PSM Makassar vs PS Barito Putera Pukul 19.00 - PS Tira vs Persib Bandung Selasa 28 September 2021 Pukul 15.15 - Persela Lamongan vs Persiraja Banda Aceh Pukul 18.15 - Borneo FC vs Bali United FC Pukul 20.30 - Persija vs Persita Rabu 29 September 2021 Pukul 15.15 - PSIS Semarang vs Madura United FC Pukul 15.15 - Bhayangkara vs Persik Kediri Pukul 18.15 - Persipura Jayapura vs Arema FC Pukul 20.45 - PSS Sleman vs Persebaya Surabaya Pekan Keenam Sabtu 02 Oktober 2021 Pukul 15.15 - Bali United FC vs PS Tira Pukul 15.15 - Borneo FC vs Persita Pukul 18.15 - Persiraja Banda Aceh vs Persija Jakarta Pukul 20.45 - Persib Bandung vs PSM Makassar Minggu 03 Oktober 2021 Pukul 15.15 - Madura United vs Persipura Jayapura Pukul 18.15 - Arema FC vs Persela Lamongan Pukul 18.15 - Persik Kediri vs PSS Sleman Pukul 18.15 - PS Barito Putera vs Bhayangkara FC Pukul 20.45 - Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang *Jadwal dan Venue Pertandingan Bisa Berubah Sewaktu-waktu