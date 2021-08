JORGE Mendes adalah salah satu agen yang menaungi beberapa pemain ternama di dunia. Para pemain di bawah asuhan Mendes tersebar di klub-klub besar Eropa.

Pemain-pemain top itu jadi klien Mendes karena puas dengan kinerja pria asal Portugal itu. Berikut lima pemain hebat klien Mendes:

5. Angel Di Maria (Paris Saint-Germain)



Angel Di Maria menjadi pemain top lainnya yang berada di naungan agensi Gestifute, milik Mendes. Dengan bantuan Mendes, Di Maria mampu membela klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Manchester United, dan Paris Saint-Germain (PSG).

Pemain, yang menjadi pahlawan Tim Nasional (Timnas) Argentina di final Copa America 2021 itu, hingga kini masih menjadi salah satu andalan di klub dan negaranya. Gol tunggalnya ke gawang Brasil di final Copa America 2021 membuat La Albiceleste keluar sebagai kampiun.

4. Bernardo Silva (Manchester City)

Bernardo Silva merupakan klien Jorge Mendes yang memiliki kemampuan hebat di lapangan. Pemain asal Portugal itu hingga kini dianggap sebagai salah satu playmaker terbaik Manchester City.

Pemain berusia 26 tahun, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Klub pada musim 2018-2019, tengah disebut akan pindah dari Man City. Meski begitu, masih belum jelas ke mana Silva akan berlabuh jika hengkang dari Etihad Stadium.

3. Ruben Dias (Manchester City)





Jorge Mendes juga menjadi sosok yang sangat penting bagi kepindahan Ruben Dias dari Benfica ke Manchester City pada bursa transfer musim panas 2020. Meski baru menjalani musim debutnya di Man City, pemain berusia 24 tahun itu sudah mencicipi gelar juara Liga Inggris dan trofi Piala Liga Inggris pada musim lalu.

Dias bahkan menjadi salah satu pemain bertahan terbaik yang dimiliki oleh Man City saat ini. Bersama The Citizens, pemain asal Portugal itu juga mendapatkan penghargaan FWA Footballer of the Year dan Premier League Player of the Season. Dia pun meraih penghargaan Bek Terbaik Eropa dari UEFA.

2. James Rodriguez (Everton)







Jorge Mendes memiliki peran yang sangat penting terhadap kepindahan James Rodriguez ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2014. Meski mendapatkan peluang yang baik, pemain asal Kolombia itu tidak mampu tampil maksimal di Santiago Bernabeu.

Tidak mampu memberikan performa terbaiknya di Real Madrid, James lantas dibantu Mendes untuk mencari klub baru. Musim lalu, mereka pun berhasil mendapatkan kursi di Everton meski dengan status bebas transfer.

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United)







Cristiano Ronaldo merupakan salah satu klien Mendes yang paling terkenal saat ini. Pemain asal Portugal itu sudah memutuskan bergabung dengan agensi Gestifute, milik Mendes, sejak dirinya masih muda. Mendes pun menjadi perantara bagi kepindahan Ronaldo dari Sporting Lisbon ke Manchester United pada 2003.

Sejak saat itu, Mendes selalu dipercaya oleh Ronaldo untuk menangani proses negosiasi kontrak hingga transfer. Yang terakhir, Mendes menjadi salah satu sosok paling penting untuk kepulangan Ronaldo ke Manchester United dari Juventus pada bursa transfer musim panas 2021 ini.