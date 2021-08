LAGA Manchester United vs Newcastle United berpotensi menjadi pertandingan debut Cristiano Ronaldo bersama Setan Merah. Laga Manchester United vs Newcastle United merupakan pertandingan pekan keempat Liga Inggris 2021-2022 yang digelar di Stadion Old Trafford pada Sabtu, 11 September 2021 malam WIB.

Lantas, kenapa Cristiano Ronaldo tidak menjalani debut pekan depan? Sekadar informasi, pekan depan tidak ada pertandingan Liga Inggris, imbas adanya jeda internasional.

(Cristiano Ronaldo di periode pertama membela Manchester United)

Sebagaimana diketahui, Manchester United resmi memulangkan Cristiano Ronaldo ke Stadion Old Trafford. Pemain berusia 36 tahun itu digaet dari Juventus dengan mahar 15 juta euro (setara Rp254 miliar) plus add-ons senilai 8 juta euro (setara Rp135 miliar).

“Dengan senang hati, Man United mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Juventus perihal transfer Cristiano Ronaldo,” bunyi pengumuman Man United di situs resmi klub, Jumat (27/8/2021).

“Transfer kini tergantung pada tercapainya kesepakatan personal, visa, dan tes medis,” lanjut pernyataan Manchester United.

Meski kesepakatan sudah diumumkan, Cristiano Ronaldo masih belum bisa main untuk Manchester United. Pemain asal Portugal harus melalui proses tes medis, pengajuan visa kerja, dan tanda tangan kontrak. Karena itu, butuh sekira dua pekan lamanya untuk melihat Cristiano Ronaldo dalam balutan seragam merah Manchester United lagi.

Saat ini, Cristiano Ronaldo dikabarkan tengah berada di Lisbon, Portugal. Ia memilih langsung terbang ke negara asalnya dari Turin, Italia. Sebab, Seleccao das Quinas -julukan Timnas Portugal– akan memainkan tiga laga pada jeda internasional 1-9 September 2021. Karena itu, tes medis kemungkinan dilaksanakan antara 8-10 September mendatang. Cristiano Ronaldo baru akan debut pada laga Man United vs Newcastle United di Stadion Old Trafford, 11 September 2021, malam WIB. Waktu dua pekan sudah cukup untuk menuntaskan detail akhir dari transfer. Kebetulan, Newcastle United adalah salah satu lawan favorit Ronaldo di Inggris. Dia tercatat enam kali menjebol gawang The Magpies dalam 11 pertemuan di semua kompetisi. Bahkan, satu-satunya hattrick untuk Man United, dicetak ke gawang Newcastle pada 13 Januari 2008 di Old Trafford. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggup berjayakah Cristiano Ronaldo di periode keduanya membela Manchester United? Jika melihat performa Cristiano Ronaldo yang belum mengalami penurunan di usia 36 tahun, seharusnya kekasih Georgina Rodriguez dapat mendongkrak prestasi Setan Merah yang tak kunjung juara Liga Inggris sejak 2012-2013.