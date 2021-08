HASIL kualifikasi Liga Champions 2021-2022 pada Rabu (25/8/2021) dini hari WIB, telah dimainkan sejumlah tim. Ada enam tim yang memainkan tiga laga pada leg kedua untuk memperebutkan pot tiga dan pot empat pengundian fase grup Liga Champions 2021-2022.

Tiga pertandingan itu adalah PSV Eindhoven vs Benfica, Ferencvaros vs Young Boys dan Ludogorets vs Malmo. Sementara, tiga pertandingan hidup dan mati itu dihelat di jam yang sama yakni pada pukul 02.00 WIB.

Bermain di Stadion Phillips, PSV malah gagal meraih kemenangan di kandang sendiri setelah ditahan imbang oleh Benfica. Karena itu, Benfica berhak lolos ke Liga Champions karena meraih kemenangan pada leg pertama 2-1 atas PSV Eindhoven.

Di sisi lain, Young Boys berhasil berjaya di markas Ferencvaros, Groupama Arena dengan meraih kemenangan 3-2. Tiga gol tim asal Swiss tersebut diciptakan oleh Cedric Zesiger (4’), Christian Fassnacht (56’) dan Felix Mambimbi (90+3’).

Sementara, dua gol Ferencvaros diciptakan oleh Henry Wingo (18’) dan Ryan Mmaee (27’). Hasil itu membuat Ferencvaros kalah agregat 4-6 dari Young Boys. Dengan begitu, Young Boys berhak lolos ke Liga Champions.

Di pertandingan selanjutnya, Ludogorets berhasil meraih kemenangan atas Malmo 2-1. Dua gol Ludogorets dilesatkan oleh Anton Nedyalkov (10’) dan Pieros Sotiriou (60’) melalui titik putih. Sementara, gol tunggal Malmo diciptakan oleh Veljko Birmancevic (42’). Meski raih kemenangan, Ludogorets gagal melaju ke Liga Champions setelah kalah agregat 2-3. Dengan demikian, sisa slot pot tiga dan empat pengundian Liga Champions 2021-2022 sudah resmi diisi oleh Young Boys, Malmo dan Benfica. Pengundian fase grup akan dilakukan pada Kamis (26/8/2021) pukul 23.00 WIB. Berikut hasil lengkap kualifikasi Liga Champions 2021-2022: PSV Eindhoven 0-0 Benfica, Agregat 1-2 Ludogorets 2-1 Malmo, Agregat 2-3 Ferencvaros 2-3 Young Boys, Agregat 4-6