JAKARTA - Liga 1 2021-2022 telah mendapatkan izin dari kepolisian untuk bergulir mulai 27 Agustus mendatang. Partai pembuka Liga 1 musim ini adalah pertandingan Bali United kontra Persik Kediri.

Sekadar informasi, pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 27 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu adalah salah satu dari tiga laga pertama yang jadwalnya baru dirilis PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Direktur operasional PT LIB, Sudjarno, menjelaskan, bahwa ada alasan tertentu mengapa kedua tim itu yang membuka Liga 1 musim ini. Alasannya adalah status Bali United yang merupakan juara bertahan.

Sementara itu, ada juga alasan di balik pemilihan Persik Kediri sebagai lawan Bali United. Alasannya adalah Persik Kediri merupakan tim yang promosi ke Liga 1 pada musim ini.

“Pertimbangan laga tersebut karena Bali United berstatuskan sebagai jawara pada kompetisi musim 2019 lalu, sedangkan Persik berstatuskan tim promosi yang menyandang gelar juara pada Liga 2 pada musim yang sama,” kata Sudjarno, dikutip dari laman resmi LIB, Selasa (24/8/2021).

Saat ini, pasukan Serdadu Tridatu -julukan Bali United- tengah mempersiapkan diri untuk laga perdana kontra Persik Kediri. Sejauh ini, PT LIB pun baru menetapkan tiga pertandingan awal.

Selain pertandingan pembuka antara Bali United vs Persik Kediri, dua partai lainnya adalah Persipura Jayapura vs Persita Tangerang dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Laga Persipura Jayapura vs Persita Tangerang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu 28 Agustus 2021, 19.00 WIB. Sementara itu, pertandingan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 29 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB.

Dimulainya Liga 1 menandakan kebangkitan sepakbola nasional. Ini akan mengobati kerinduan masyarakat yang sudah lama menunggu kembalinya kompetisi sepakbola di Tanah Air.