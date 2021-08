MANCHESTER - Gabriel Jesus mendapat predikat Man of the Match pada pertandingan Manchester City kontra Norwich City di pekan kedua Liga Inggris 2021-2022. Pada laga tersebut, The Citizens menang telak 5-0 atas lawan mereka.

Gabriel Jesus menjadi pemain dengan nilai tertinggi dengan total raihan 8,5 poin. Dia melepaskan 93% umpan sukses dan memberikan pengaruh penting di lini serang Manchester Biru di laga kali ini.

Pelatih Man City, Josep Guardiola, merasa sang pemain memang layak mendapat predikat sebagai pemain terbaik. Meski tak ikut mencetak gol, penyerang asal Brasil itu berkontribusi besar atas kemenangan timnya di laga kali ini.

“Jika satu orang pantas dihormati dan dihargai dan segalanya, itu adalah dia, karena dia tidak pernah mengeluh," ujar Guardiola dilansir dari laman BBC Sport Live, Minggu (22/8/2021).

“Dia bisa bermain sebagai striker, dia bisa bermain di kiri, dia bisa bermain di kanan. Dia selalu bisa menjadi apa yang dibutuhkan tim," lanjutnya.

"Dia bisa bermain 10 menit dari bangku cadangan dan dia akan memainkan 10 menit terbaik yang bisa dia mainkan. Dia fantastis dan kita semua harus belajar darinya dan saya lebih dari puas dia dinominasikan sebagai man of the match," ujar Guardiola lagi. Gabriel Jesus dipercaya pelatih Josep Guardiola untuk tampil sebagai starter. Penyerang asal Brasil itu bermain dalam waktu penuh di lini serang Man City. Meski tak ikut menyumbangkan gol, peran Gabriel Jesus dalam kemenangan timnya kali ini cukup terlihat. Salah satunya adalah assist yang ia ciptakan untuk Jack Grealsih saat mencetak gol perdananya untuk Man City. “Saya merasa baik, saya mendapatkan kepercayaan diri saya kembali, energi saya kembali. Saya suka bermain sepanjang waktu, di mana pun manajer mencoba memainkan saya, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik," lanjutnya.