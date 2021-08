JAKARTA – Halo semua! Masih dalam suasana yang ramai dengan olahraga, kini Sepak Bule balik lagi buat menemani kamu! Obrolan seputar dunia olahraga khususnya sepak bola yang pastinya seru banget dong. Di episode kali ini, Jordan dan Ucup bakal membahas pemain bola yang banyak dianggap sebagai yang terbaik di dunia sepanjang sejarah, yaitu Lionel Messi! Penasaran? Langsung dengerin yuk di RCTI+.

Pencinta bola atau tidak, semua orang pasti tahu seorang Lionel Messi. Bagaimana tidak, pemain serbabisa itu mempunyai deretan rekor yang rasanya mustahil untuk bisa dilewati oleh pemain bola lainnya di dunia.

Baik secara individu ataupun klub, berbagai prestasi tak pernah berhenti Messi torehkan hingga kini. “La Liga all time top scorer, Messi dengan 474 gol. Most goals in a single season, Messi dengan 73 gol. Most Ballon d’Or, Messi juga 6 kali. Barcelona all time top scorer juga Messi, 709 gol,” ungkap Jordan.

Dengan banyaknya prestasi itu, Barcelona di era Messi juga jadi tim yang begitu berjaya. Meskipun sebelumnya klub asal Spanyol tersebut memang sudah besar, tetapi di era Messi mereka menjelma lebih besar lagi. “Sebelum era Messi, (Barcelona) baru juara (Champions League) 1 kali, tapi di era Messi 4 kali, 2006, 2009, 2011, 2015,” ucap Jordan. Bukan cuma itu, di era Messi Barcelona pun merasakan treble winner 2 kali, 2009 dan 2015.

