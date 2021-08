LIVERPOOL - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp rindu dengan dukungan langsung supporter The Reds di stadion Anfield. Dia mengungkapkan kerap merinding jika mendengar nyanyian You’ll Never Walk Alone.

Selama ini Liverpool memang memiliki penggemar yang fanatic. Hal itu semakin terasa pada pertandingan, ketika para pendukungnya menyanyikan sorakan khasnya yang berjudul You’ll Never Walk Alone (YNWA).

Baca juga: Prediksi Liverpool vs Burnley: The Reds Kembali Beraksi di Hadapan Suporter

Tak hanya itu, para pemain yang menjadi pilar pun sudah mendapatkan lagu tersendiri di kalangan penggemar Liverpool. Klopp pun mengaku hal tersebut memberikan semangat pada pemainnya.

Namun, arsitek asal Jerman tersebut tak suka jika para pendukung menyanyikan sorakan lain. Terlebih jika yang tak terkait dengan pertandingan, seperti yang menghina etnis tertentu pada laga perdana Liga Inggris 2021-2022.

Baca juga: Mohamed Salah Belum Disodorkan Kontrak Baru, Fans Liverpool Perlu Khawatir

“Saya tak paham mengapa mereka menyanyikan sesuatu seperti itu di stadion sepakbola. Dari perspektif pemain atau pelatih, sorakan itu sama sekali tak membantu dan membuang waktu,” kata Klopp dikutip Marca, Jumat (20/8/2021).

“Ketika memasuki stadion, saya ingin mendengar nyanyan dukungan kepada Bonny Firmino, Mo Salah, atau YNWA. Nyanyian itu membuat merinding dan memberi dorongan,” ujarnya. Klopp menyebut nyanyian yang berhubungan dengan laga hanya kan membuang tenaga. Dia berharap nyanyian yang tidak berguna tak lagi disorakkan pada saat pertandingan. “Nyanyian lain sungguh buang-buang waktu, jika memikirkan apa yang disampaikan. Hal itu sungguh bodoh. Mereka seharusnya melupakan hal lainnya dan menyerukan nyanyian lain,” tutur Klopp.