BELFAST – Chelsea dan Villarreal akan saling menjatuhkan pada piala Super Eropa yang akan berlangsung pada Kamis, 12 Agustus 2021 dini hari WIB. Pelatih Unai Emery berambisi ingin memenangkan kompetisi antar juara Liga Champions vs Liga Eropa.

Villarreal dan Chelsea dijadwalkan akan bertanding di Stadion Windsor Park, Belfast, Irlandia Utara. Ini merupakan pertemuan perdana bagi kedua klub di ajang tersebut.

The Yellow Submarine –julukan Villarreal– merupakan juara Piala Eropa 2020-2021 setelah mengalahkan wakil dari Inggris, Manchester United lewat adu penalti pada partai final di Stadion Gdanks, Polandia, 26 Mei lalu. Sedangkan The Blues berstatus sebagai juara Liga Champions 2020-2021 usai mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 pada final di Stadion Estadio do Dragao, pada 29 Mei lalu.

Ini adalah kali ketiga untuk Emery memimpin anak asuhnya tampil di ajang Piala Super Eropa. Sebelumnya sewaktu menukangi Sevilla, ia juga tampil di ajang tersebut pada musim 2014 dan 2015. Namun ia selalu gagal meraih piala tersebut, ketika dikalahkan Real Madrid pada 2014 dan di tahun berikutnya kalah dari Barcelona.

Jelang laga, Unai Emery berambisi membawa Villarreal mengalahkan klub asuhan Thomas Tuchel. Jika ia berhasil meraih Piala Super Eropa 2021, ini akan menjadi yang pertama bagi Unai Emery dan juga untuk Villarreal.

“Saya ingin memenangkan Piala Super Eropa. Saya telah terlibat dalam dua (Piala Super UEFA sebelumnya). Saya tidak pernah memenangkannya,” ucap Emery, dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (11/8/2021).

"Jadi, Anda harus terus berkreasi. Saya tidak berhenti untuk berpikir karena ada banyak manajer yang telah melakukan beberapa hal dan segera setelah mereka hidup dari apa yang telah mereka lakukan, mereka tidak hidup di masa sekarang atau di masa depan lagi. Dan yang saya inginkan adalah hidup di masa sekarang dan di masa depan,” lanjutnya. “Saya telah memenangkan Piala Super domestik sebelumnya dengan PSG tetapi tidak pernah di Eropa. Kami akan memulai musim dengan menyelesaikan yang terakhir dan sekali lagi berada di pusat dunia sepakbola,” tambahnya. Tetapi, ia menyadari bahwa tugas Villarreal untuk memenangkan laga tidak akan mudah. Apalagi Chelsea adalah yang tengah naik daun sejak ditukangi Tuchel. “Piala Super akan menunjukkan kemampuan kami melawan tim papan atas seperti Chelsea. Tuchel adalah pelatih yang terkenal, bergengsi, dan sukses. Dia memenangkan gelar di Jerman, dia memenangkan gelar bersama PSG,” tutupnya.