TOKYO – Tim Nasional (Timnas) Putra Jepang U-23 menghadapi Timnas Selandia Baru pada perempatfinal cabang olahraga sepakbola Olimpiade Tokyo 2020, Sabtu (31/7/2021) di Stadion Kahsima. Pertandingan berjalan imbang tanpa gol hingga waktu normal. Jepang akhirnya menang melalui adu penalti.

Babak pertama:

Jepang U-23 langsung tancap gas di awal pertandingan. Wakil tuan rumah ini melakukan serangan demi serangan ke jantung pertahanan Selandia Baru U-23. Terbukti, Selandia Baru u-23 beberapa kali melakukan pelangggaran guna menahan serangan, mereka dipaksa untuk bermain bertahan.

Namun di tengah pertandingan, Selandia Baru U-23 mulai mendapatkan ritme permainannya. Mereka mulai bermain menguasai bola dan sesekali menyerang ke jantung pertahanan Jepang U-23.

Pada menit ke-42, Jepang U-23 mendapat peluang melalui tendangan Hayashi lewat umpan silang Hashioka, namun tendangannya sedikit melebar ke sisi kanan gawang. Hingga peluit babak pertama dibunyikan oleh wasit, kedua tim belum ada yang mencnetak gol. Skor babak pertama imbang 0-0.

Babak Kedua:

Jepang U-23 kembali bermain dengan mendominasi pertandingan. Tim asuhan Hijame Mariyasu ingin mencuri gol ldengan serangan yang dilancarkan, namun belum ada yang membuahkan hasil.

Hingga menit ke-60 kedua tim masih bermain imbang, belum ada satupun gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut. Selandia baru U-23 bermain hanya mengandalkan serangan balik namun belum ada serangan yang mengancam gawang Jepang U-23.

Keduanya bermain imbang, bahkan Selandia Baru menemukan ritme permainannya. Perlahan tapi pasti, mereka mulai berhasil menguasai bola. Hingga di menit ke-71, percobaan dilakukan oleh McCowatt melalui tendangan dari jarak jauh, namun berhasil diamanbkan oleh kiper Jepang U-23.

Memasuki 10 menit akhir, Jepang U-23 nampaknya tidak ingin bermain imbang. Peluang demi peluang terus didapatkan oleh kedua tim. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah dan masih tetap 0-0. Pertandingan pun terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan waktu.

Tambahan waktu babak pertama:

Jepang U-23 sangat mendominasi di tambahan waktu babak pertama. Berkali kali memberikan serangan di jantung pertahanan Selandia Baru U-23 namun belum juga berbuah gol.

Di mkenit ke-101, pemain muda Real Madrid, Kubo, mendapatklan peluang lewat tendangan kearah sisi kanan gawang, namun masih dapat diselamatklan oleh kiper Selandia Baru U-23. Hingga babak pertama tambahan berakhir, skor masih imbang 0-0.

Tambahan waktu babak kedua:

Kali ini giliran Selandia Baru U-23 yang berhasil memberikan seranagan di jantung pertahanan Jepang U-23 pada awal perrtandingan. Kedua tim saling melakukan serangan untuk menciptakan gol.

Jepang U-23 mendapat peluang melalui tendangan Kubo di menit ke-115, namun saying tendangannya meleset ke kiri gawang. Hingga akhir babak tambahan, kedua tim masih belum ada yang mencetak gol. Pertandingan poun terpaksa hjarus dilanjutkan ke babak adu penalti.

Adu penalti:

Pada drama adu penalti tersebut, Jepang U-23, berhasil menang dengan skor 4-2 atas Sleandia Baru U-23. Atas kemenangan ini, jepang U-23 memastikan melaju ke babak semifinal di Olimpiade Tokyo 2020.

Susunan pemain

Jepang U-23 (4-2-3-1) : K. Tani, R. Hatate (K. Mitoma 90’), T. Tomiyasu, M. Yoshida, D. Hashioka, W. Endo, A. Tanaka (K. Itakura 90’), Y. Soma (Y. Nakayama 69’), T. Kubo, R. Doan (K. Miyoshi 105’), D. Hayashi (A. Ueda 69’).

Cadangan : K. Itakura, D. Maeda, K. Mitoma, K. Miyoshi, Y. Nakayama, K. Osako, A. Ueda

Pelatih : Hijame Mariyasu

Selandia Baru U-23 (3-5-2) : M. Woud, N. Pijnaker, W. Reid (C. McCowatt 51’), G. Stensness, L. Cacae, C. Lewis, J. Bell, M. Garbett (E. Just 79’), C. Elliot (D. Ingham 79’), B. Waine (85’), C. Wood.

Cadangan : J. Champness, D. Ingham, E. Just, C. McCowatt, J. Searle, G. Stanger, S. Sutton.

Pelatih : Danny Hay