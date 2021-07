LIMA pemain Manchester United dengan gaji tertinggi bisa Anda ketahui di artikel ini. Kelima pemain itu dibayar mahal untuk tampil apik dalam setiap pertandingan dan memberikan kemenangan untuk Man United.

Namun, apakah kontribusi para pemain itu sesuai dengan gaji mahalnya? Berikut lima pemain Man United dengan gaji tertinggi, dilansir dari The Football Lovers, Rabu (28/7/2021).

5. Marcus Rashford

(Marcus Rashford andalan di lini depan Man United Foto: Reuters)

Marcus Rashford adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Man United. Dia menerima 200 ribu poundsterling (sekira Rp4 miliar) dari Man United per pekannya. Secara keseluruhan, gaji Rashford per tahun menyentuh 10,4 juta poundsterling (sekira Rp209 miliar).

Gaji tinggi dari Man United dibayar Rashford dengan penampilannya di atas lapangan hijau. Pada musim lalu, Rashford mencetak 21 gol dan membuat 15 assist dalam 57 penampilan untuk Man United. Rashford adalah andalan Man United di lini depan.

4. Anthony Martial

(Anthony Martial kerap gagal unjuk gigi di lini depan Man United Foto: Premier League)

Anthony Martial menerima gaji per tahun lebih besar dari Rashford, yaitu 13 juta poundsterling (sekira Rp261 miliar). Lalu, gaji per pekan Martial menyentuh 250 ribu poundsterling (sekira Rp5 miliar).

Namun, penampilan Martial tidaklah sesuai dengan gajinya yang tinggi. Martial tidak tampil bagus saat diberi kepercayaan. Performa pemain Prancis itu naik turun sehingga sulit untuk diandalankan Man United.

3. Harry Maguire





(Harry Maguire bikin pertahanan Man United makin kukuh Foto: Twitter/@ManUtd)

Posisi ketiga dalam daftar ini ditempati kapten Man United, Harry Maguire. Pemain Inggris itu mendapatkan gaji per pekannya 189.904 poundsterling (sekira Rp3,8 miliar). Per tahunnya, Maguire menerima 15 juta poundsterling (sekira Rp301 miliar) dari Man United.

Gaji sebesar itu membuat Maguire wajib tampil apik dalam setiap pertandingan. Kapten Man United itu pun membayar kepercayaan Man United kepadanya dengan tampil apik. Seperti musim lalu, dia memimpin Man United untuk finis kedua di Liga Inggris dan menjadi finalis Liga Eropa.

2. Paul Pogba





(Performa Paul Pogba naik turun bersama Man United Foto: Reuters)

Paul Pogba ada di posisi kedua dalam daftar ini. Gaji per tahun pemain Prancis itu sama dengan Maguire, yaitu 15 juta poundsterling (sekira Rp301 miliar). Akan tetapi, gaji per pekan Pogba lebih besar, yakni 290 ribu poundsterling (sekira Rp5,8 miliar).

Pogba pun selalu menjadi andalan Man United di lini tengah meski penampilannya naik turun. Saat berada di performa terbaiknya, Pogba bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan Man United.

1. David De Gea





(Performa David De Gea menurun dalam beberapa musim terakhir ini Foto: Reuters)

Kiper Man United, David De Gea, adalah pemain dengan gaji tertinggi dalam skuad The Red Devils -julukan Man United. De Gea menerima 375 ribu poundsterling (sekira Rp7,5 miliar) per pekan dari Man Uhnited. Per tahunnya, De Gea digaji 18 juta poundsterling (sekira Rp362 miliar) oleh Man United.

De Gea tampil sangat bagus pada eranya, tetapi performanya mulai menurun sekarang. De Gea beberapa kali membuat blunder yang merugikan Man United. Pemain Spanyol itu bahkan beberapa kali duduk di bangku cadangan pada musim lalu karena sang Pelatih, Ole Gunnar Solskjaer, lebih percaya Dean Henderson. Pada musim 2021-2022, De Gea diharapkan tampil lebih baik untuk membuktikan kelayakannya digaji tinggi oleh Man United.