ROMA – Henrikh Mkhitaryan mengaku bersyukur sempat menjalin kerja sama dengan Jose Mourinho di Manchester United. Pasalnya, kini Mkhitaryan pun memahami filosofi melatih Mourinho kala berkolaborasi lagi di AS Roma.

Sebagaimana diketahui, Mourinho memang membuat keputusan mengejutkan belum lama ini. Ya, Mourinho menerima tawaran melatih AS Roma guna menggantikan peran Paulo Fonseca terhitung mulai musim 2021-2022.

Keputusan manajemen Roma merekrut Mourinho sebagai juru taktik mereka sendiri menuai beragam tanggapan. Ya, beberapa pengamat menilai keputusan Roma tersebut kurang tepat mengingat nama besar Mourinho sebagai pelatih top mulai memudar belakangan ini.

Ya, reputasi Mourinho sendiri sebagai pelatih top mulai menurun semenjak dirinya dipecat oleh Manchester United. Mourinho saat itu memang tidak butuh waktu lama untuk menemukan klub baru, lantaran Tottenhan Hotspur datang merekrutnya.

Akan tetapi perjalanan Mourinho bersama Tottenham sendiri cukup singkat. Pasalnya, Mourinho hanya bertahan kurang lebih 17 bulan saja di klub asal London Utara tersebut. Ya, Mourinho dipecat seminggu sebelum laga final Piala Liga Inggris antara Tottenham melawan Manchester City.

Keberuntungan nampaknya masih berpihak kepada Mourinho. Pasalnya hanya beberapa kali setelah dipecat Tottenham, manajer berjuluk The Only One tersebut kembali mendapatkan tempat berlabuh, yaitu Roma. Bersama Roma, Mourinho sendiri diikat kontrak berdurasi tiga tahun.

Mkhitaryan pun memberikan pandangannya mengenai sosok Mourinho sebagai seorang pelatih. Pemain berpaspor Armenia tersebut menjelaskan bahwa Mourinho adalah sosok yang sangat ambisius. Hal tersebut diketahui oleh Mkhitaryan kala kedua berkolaborasi di Man United. "Mourinho sangat ambisius, dia selalu ingin menang. Dia tidak peduli apakah kami bermain bagus atau buruk, semuanya soal tiga angka. Semua tahu bahwa dia memenangkan hampir semua yang bisa dimenangkan," Mkhitaryan, seperti disadur dari Football Italia, Senin (26/7/2021). Selain itu, Mkhitaryan juga menjelaskan mengenai hubungannya dengan Mourinho. Mkhitaryan menegaskan dirinya dan Mourinho sudah tidak memiliki masalahh apapun, dan siap membuka lembaran baru di Roma. "Kami telah mendiskusikan ini bersama dan memulai dari awal pada level yang berbeda. Saya tahu apa yang dia minta dari pemainnya dan saya siap memberikan segalanya," tuntas pemain berusia 32 tahun tersebut.