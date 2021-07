PEREBUTAN trofi Ballon dOr di setiap tahunnya selalu menyisakan cerita yang menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sendiri berhasil mendominasi karena koleksi golnya yang fantastis di setiap musim hingga membawa timnya merebut beragam gelar juara.

Tentunya, kans merebut trofi Ballon dOr tak melulu didapatkan oleh pemain yang berposisi sebagai striker. Dalam sejarah panjang penerima trofi Ballon dOr, terdapat juga nama bek alias pemain belakang.

Di masa terkini, sejumlah bek pun dinilai bisa mendapatkan pula penghargaan bergengsi tersebut. Siapa saja? Berikut lima bek calon peraih trofi Ballon dOr di masa depan.

5. Harry Maguire

Salah satu bek yang dinilai bisa mendapatkan trofi Ballon dOr ialah Harry Maguire. Setelah penampilan luar biasa di Piala Eropa 2020, Harry Maguire akhirnya mulai mendapatkan pujian yang layak.

Kapten Manchester United ini memang sebelumnya sempat diragukan. Sebab, dia gagal bekerja optimal sejak direkrut Man United. Tetapi kini, dia kembali membuktikan kemampuannya. Dia telah menjadi salah satu bek paling mahir secara teknis di Eropa.

Maguire cerdas secara taktis. Dengan kemampuannya yang terus meningkat, Setan Merah -julukan Man United- bisa mencapai kesuksesan besar bersama sang pemain. Jika bisa memenangkan beberapa trofi bersama Man United, Maguire pasti akan bersaing memperebutkan Ballon dOr.

4. Alphonso Davies

Berikutnya, ada nama Alphonso Davies. Dia adalah salah satu bek muda yang paling menjanjikan di Eropa. Davies telah menjadi bintang di usia 20 tahun.

Davies telah memenangkan treble kontinental bersama Bayern Munich. Dia menunjukkan kedewasaan melebihi usianya dan juga memiliki teknik yang hebat.

Hal ini memungkinkan dia untuk memainkan sejumlah peran di sayap kiri. Dia bisa bermain sebagai bek kiri, gelandang kiri atau sayap kiri. Jika Davies terus berkembang, maka dalam waktu sekira lima tahun, dia akan menjadi pesepakbola yang luar biasa.

3. Trent Alexander-Arnold

Nama Trent Alexander-Arnold juga terdapat dalam daftar ini. Dia bisa dibilang telah menjadi sebagai salah satu bek terbaik di dunia saat ini. Pemain muda Liverpool ini dapat tampil apik dan memainkan peran penting dalam banyak laga.

Salah satunya terlihat kala Liverpool bersaing di final Liga Champions 2018-2019. Dia juga merupakan pemain yang menonjol bagi pasukan Jurgen Klopp saat memenangkan gelar liga untuk pertama kalinya di era Liga Inggris pada musim 2019-2020.

Pemain berusia 22 tahun itu bisa merebut trofi Ballon dOr juga kinerjanya terus meningkat. Dengan begitu, dia juga berpotensi menjadi peraih Ballon dOr.

2. Matthijs De Ligt

Matthijs De Ligt juga tak kalah unggul. Dia pertama kali menjadi kapten Ajax Amsterdam dalam perjalanan menggembirakan timnya ke semifinal Liga Champions 2018-2019. De Ligt diberikan Golden Boy Award pada 2018.

Sejak saat itu, dia sudah menjadi pesepakbola kelas dunia. De Ligt kemudian bergabung ke Juventus juta. Namun, langkah itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginannya.

Tetapi, De Ligt tetap punya kans merebut trofi Ballon dOr karena dia memiliki teknik yang hebat. Jika terus meningkatkan kemampuannya dan berhasil membuktikan diri di Juventus, bukan tidak mungkin kariernya akan melonjak dan mengantarnya merebut trofi bergengsi secara individu.

1. Virgil van Dijk

Di puncak daftar, ada nama Virgil van Dijk. Dia sudah menarik perhatian publik dalam perpindahannya dari Southampton ke Liverpool pada Januari 2018. Sebab kala itu, Liverpool memecahkan rekor transfer mereka untuk mengontrak Virgil van Dijk.

Van Dijk telah membuktikan bahwa dirinya pantas dihargai semahal itu. Dia membuat Liverpool menjadi tim yang lengkap dan bisa dibilang sebagai pemain yang menonjol dalam kesuksesan tim merebut tofi Liga Champions pada musim 2018-2019.

Van Dijk terpilih sebagai PFA Players of the Year dan Premier League Player of the Year pada akhir musim 2018-2019. Van Dijk juga terpilih sebagai Pemain Terbaik Pria UEFA 2018-2019. Dengan sederet kekuatannya, dia punya kans besar menjadi perebut trofi Ballon dOr.