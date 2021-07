LONDON – Jelang kickoff final Piala Eropa 2020 antara Tim Nasional (Timnas) Italia melawan Inggris Senin (12/7/2021) dini hari WIB, acara penutupan atau closing ceremony memeriahkan acara puncak dari pesta sepakbola Benua Biru tersebut. Teknologi canggih, pesta api, serta tari-tarian membuat suasana Stadion Wembley begitu meriah.

Trofi Piala Eropa berukuran besar terlihat hadir di tengah-tengah lapangan Stadion Wembley. Trofi besar itu pun dikelilingi para penari yang membuat gerakan-gerakan menarik dan membuat para penonton bersorak-sorai.

Sejumlah lagu mengiringi tari-tarian yang dilakukan para dancer. Untuk para penonton yang menyaksikan dari layar kaca, bahkan ada hologram yang membuat Stadion Wembley begitu meriah.

Tak lupa seperti perayaan suatu acara besar, pesta kembang api pun juga ikut memanaskan final Piala Eropa 2020 yang mempertemukan Italia vs Inggris tersebut. Akan tetapi, yang paling ditunggu tentunya diputarnya empat lagu yang memang sudah direncanakan akan terdenger di closing ceremony Piala Eropa 2020.

Empat lagu itu adalah butter milk milik boyband asal Korea Selatan, yakni BTS, Louis Tomlinson dengan lagunya Kill My Mind, Harry styles dengan lagu Adore you, dan Blinding Lights milik The Weeknd.

Terakhir, Eder yang merupakan mantan pemain Timnas Portugal membawa trofi Piala Eropa 2020 ke dalam lapangan. Setelah itu acara closing ceremony pun berakhir dan kedua tim akhirnya masuk ke lapangan.

Bila dilihat dari susunan pemain kedua tim, baik Inggris dan Italia dipastikan menurunkan skuad terbaiknya. Dengan sama-sama tampil dengan kekuatan penuh, tentu menarik melihat siapa yang akan keluar menjadi pemenang pada laga final Piala Eropa 2020 tersebut. Berikut Susunan Pemain Italia XI (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson Palmieri; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne Cadangan: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Berardi, Pessina, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Bastoni, Florenzi, Toloi. Pelatih: Roberto Mancini Inggris (3-4-3): Jordan Pickford; Kyle Walker, Harry Maguire, John Stones; Kieran Trippier, Kalvin Phillips, Declan Rice, Luke Shaw; mason Mount, Harry Kane, Raheem Sterling. Cadangan: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, James, Saka, Bellingham. Pelatih: Gareth Southgate.