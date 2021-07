LAGA final Piala Eropa 2020 bakal mempertemukan Timnas Italia melawan Inggris di Stadion Wembley, London, Senin 12 Juli 2021 dini hari WIB. Jelang laga tersebut, Italia pun bakal lebih diunggulkan jika menilik empat pertemuan terakhir melawan Inggris di turnamen besar.

Dalam turnamen mayor (Piala Dunia dan Piala Eropa), Italia dan Inggris memang sudah dipertemukan beberapa kali. Laga final yang berlangsung dini hari nanti pun akan menjadi pertemuan kelima bagi kedua tim di turnamen besar.

Sementara khusus di Piala Eropa sendiri, ini merupakan yang ketiga kalinya Italia dan Inggris bertemu. Lalu, kapan saja pertemuan kedua tim itu terjadi dan bagaimana hasilnya? Mari menilik lebih dalam empat pertemuan terakhir Italia vs Inggris di turnamen besar.

4. Piala Eropa 1980

Pertemuan pertama antara Italia vs Inggris tersaji di Piala Eropa 1980. Kala itu, kedua tim saling berhadapan dalam matchday kedua Grup 2. Laga yang berlangsung di Stadion Comunale, Turin, itu pun berlangsung seru dan menarik.

(Timnas Italia vs Inggris di Piala Eropa 1980. Foto: Reuters)

Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- yang tampil di tanah asalnya sendiri berhasil menunjukkan aksi yang impresif. Italia pun sukses menaklukkan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dengan skor 1-0. Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Marco Tardelli.

3. Piala Dunia 1990

Berikutnya, Italia dan Inggris kembali berhadapan di turnamen mayor. Tepatnya, hal itu terjadi dalam laga perebutan posisi tiga Piala Dunia 1990.

Berlaga di Stadion Nicola, Bari, Italia kembali menunjukkan ketangguhannya di hadapan Tim Singa. Italia memastikan diri keluar sebagai juara ketiga di Piala Dunia 1990 usai melibas Inggris dengan skor 2-1.

(Roberto Baggio jadi pahlawan kemenangan Italia atas Inggris di Piala Dunia 1990. Foto: Reuters)

Roberto Baggio dan Salvatore Schilacci menjadi pahlawan kemenangan Italia kala itu. Keduanya mencetak gol di babak kedua, tepatnya pada menit ke 71 dan 86. Sementara itu, gol tunggal Inggris dicetak David Platt pada menit 81.

2. Piala Eropa 2012

Pertemuan Italia vs Inggris kembali tersaji di pentas Piala Eropa. Italia harus beradu kekuatan lagi melawan skuad The Three Lions dalam laga perempatfinal Piala Eropa 2012.

Inggris yang sudah dua kali menelan kekalahan atas Italia tampaknya tak mau gagal lagi membendung serangan Italia. Alhasil, upaya lebih dilakukan skuad The Three Lions untuk bisa menang sehingga laga sengit pun tersaji.

Saking kuatnya kedua tim, skor imbang 0-0 terus terjaga hingga 90 menit waktu normal pertandingan. Alhasil, laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Hasilnya, perjuangan Inggris gagal membuahkan hasil manis lagi karena Italia menang dengan skor 4-2.

1. Piala Dunia 2014

Teranyar, Italia dan Inggris kembali berjumpa di babak fase grup Piala Dunia 2014. Pertemuan ini terjadi di matchday pertama Grup D Piala Dunia 2014.

(Mario Balotelli jadi pahlawan kemenangan Italia. Foto: Istimewa)

Lagi-lagi, Inggris gagal membendung serangan dari Italia. Mereka tumbang dengan skor 1-2. Dua gol Italia dicetak oleh Claudio Marchisio dan Mario Balotelli. Sementara itu, gol tunggal Inggris dilesakkan Daniel Sturridge.

Dengan kondisi ini, pertemuan Italia vs Inggris di partai final Piala Eropa 2020 akan menjadi semakin menarik. Terlebih, kedua tim sama-sama dalam kondisi yang positif usai mendulang hasil manis di sepanjang gelaran Piala Eropa 2020.

Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNews TV.

