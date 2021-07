LONDON - Markas Tim Nasional (Timnas) Inggris, Stadion Wembley, berlokasi di Wembley, London, Inggris. Sebelum direnovasi dan dijadikan stadion Wembley baru seperti yang saat ini dikenal, ada stadion Wembley lama yang sudah eksis terlebih dahulu.

Stadion Wembley lama atau The Old Wembley dibuka pada tahun 1923 sebagai stadion kekaisaran atau empire stadium. Stadion ini lahir dari tangan dingin arsitek Sir John Simpson, Maxwell Ayerton dan Sir Owen Williams. Pembangunan stadion ini berlangsung selama kurang lebih 10 bulan dan diresmikan oleh Raja George V pada 23 April 1924.

(Penampakan dalam Stadion Wembley)

Lanjutnya, The Old Wembley ditutup pada tahun 2000 dan dibongkar 2 tahun setelahnya. Kemudian, pada tanggal 9 Maret 2007, stadion ini resmi bertransformasi menjadi The New Webley. Mampu menampung hingga 90.000 tempat duduk, Stadion Wembley resmi menduduki peringkat kedua (setelah stadion Camp Nou di Barcelona) sebagai stadion terbesar di Eropa dan menjadi stadion nasional Inggris.

The New Webley diarsiteki oleh Foster and Partners dengan beragam fasilitas pendukung terbaik, seperti hospitality room yang khusus disewakan kepada penonton kelas eksekutif.

Ada pula ruang untuk konferensi pers, toko souvenir, ruang VVIP untuk tamu undangan atau tamu kehormatan Inggris, ruang ganti pemain dan restoran.

Beberapa pertandingan besar internasional yang dihelat di sini adalah final Piala FA sejak 2008 hingga kini, final Piala Liga Inggris, final Liga Champions 2011, final Olimpiade London 2012 pada cabang olahraga sepakbola, dan akan menyapa dalam final Piala Eropa 2020 pada 12 Juli 2021. (Tampak dari atas Stadion Wembley) Selain itu, Stadion Wembley juga menjadi langganan diselenggarakannya berbagai acara musik, seperti konser band Queen di tahun 1985, konser Michael Jackson.