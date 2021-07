LONDON – Sekolah Rossmere Primary yang berada di Inggris telah mengumumkan sebuah kebijakan unik jelang final Piala Eropa 2020 yang mempertemukan antara The Three Lions melawan Timnas Italia. Kebijakan unik itu terkait sekolah dasar (SD) Rossmere Primary mengizinkan murid-muridnya datang telat karena menonton final Italia vs Inggris tersebut.

Seperti yang diketahui, Inggris akan menyambut Italia di Stadion Wembley pada Senin 12 Juli 2021 pukul 02.00 WIB. Jika berdasarkan waktu setempat, maka final Piala Eropa 2020 tersebut berlangsung pada Minggu 11 Juli 2021 pukul 20.00 waktu London.

Setidaknya bagi yang menyaksikan final Piala Eropa 2020, mereka baru bisa tertidur sekiranya pada pukul 23.00 waktu setempat, bahkan mungkin bisa lebih. Untuk para pelajar, tentunya itu menjadi kabar buruk karena jika mereka menyaksikan laga Italia vs Inggris sampai berakhir, maka mereka akan tidur sangat larut.

Telat tidur itu tentu akan mempengaruhi jam bangun para pelajar di sekolah Rossmere Primary tersebut. Karena sadar bahwa para pelajarnya akan telat bangun dan sekolah tersebut tak mau memaksakan mereka datang dalam keadaan kantuk, maka Rossmere Primary memilih untuk mengizinkan murid-muridnya untuk datang telat.

Jadi, yang awalnya sekolah tersebut akan memulai jam belajar pada pukul 08.40 pagi, mereka akan menunggu murid-murid yang menonton final Piala Eropa 2020 hingga pukul 10.30 waktu setempat. Kurang lebih dua jam setengah diberikan untuk para pelajar untuk datang telat.

“Jika anak Anda adalah seorang penggemar sepakbola dan sepertinya akan tetap terjaga hingga pukul 23.00 pada Minggu ketika final (Piala Eropa 2020), maka biarkanlah mereka tetap tertidur lebih lama lagi dan baru ke sekolah pada pukul 10.30 di hari Senin,” bunyi pernyataan sekolah Rossmere Primary, dikutip dari Sportbible, Sabtu (10/7/2021).

“Kami lebih memilih murid-murid mendapatkan waktu istirahat dan siap ke sekolah untuk belajar ketimbang harus absen atau bahkan menjadi emosi ketika sudah di sekolah,” tambah keterangan resmi sekolah dasar tersebut. “Sekolah akan dimulai pada pukul 08.40, namun murid-murid yang datang hingga 10.30 tidak akan dianggap telat. Mereka juga tidak akan ketinggalan pelajaran apa pun,” lanjutnya keterangan tersebut. SD Rossmere Primary itu membuat kebijakan unik tersebut bukan tanpa dasar. Mereka menilai sudah hampir 55 tahun Inggris tak mencapai final suatu kompetisi yang besar. Karena laga nanti sangat penting untuk Inggris, maka SD tersebut mempersilahkan murid-muridnya untuk menyaksikan final Piala Eropa 2020 antara Italia vs Inggris dan diizinkan untuk datang telat. "Sudah 55 tahun lamanya akhirnya Inggris mencapai final turnamen sepakbola besar, jadi biarkan mereka menonton, berbicara tentang pentingnya Lagu Kebangsaan, berbicara tentang kebanggaan dan ketahanan, dan mungkin kekecewaan. Ini adalah kesempatan belajar," tutup keterangan Rossmere Primary tersebut yang diumumkan melalui media sosial mereka.