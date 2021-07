PREDIKSI skor laga Belgia vs Italia di perempatfinal Piala Eropa 2020 yang berlangsung di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman pada Sabtu 3 Juli pukul 02.00 WIB dikeluarkan laman statistik Whoscored. Menurut penulusuran mereka, Italia diprediksi menang 2-1 atas Belgia.

Ada sejumlah alasan kenapa Gli Azzurri -julukan Italia– diprediksi dapat memenangkan pertandingan. Pertama, Belgia datang tidak dengan skuad terbaiknya.

(Belgia diprediksi kalah dari Italia di 16 besar Piala Eropa 2020)

Selain Simon Mignolet dan Timothy Castagne yang sudah dipastikan absen, ada dua pemain lain yang diragukan mentas di laga ini. Mereka ialah Kevin De Bruyne dan Eden Hazard.

Ironisnya, Kevin De Bruyne dan Eden Hazard merupakan pemain andalan Timnas Belgia. Absensinya mereka memang dapat digantikan pemain lain. Namun, efek yang dihadirkan pemain pengganti De Bruyne dan Hazard diprediksi takkan sedahsyat keduanya.

Selain itu, secara rekor pertemuan, Italia juga lebih dominan ketimbang Belgia. Dalam empat pertemuan terakhir, Italia dominan dengan koleksi tiga menang dan satu kalah.

Kemenangan terakhir juga tercipta di Piala Eropa, tepatnya di edisi 2016. Saat itu, Italia yang tampil dengan skuad seadanya, di luar dugaan menang 2-0 atas Belgia yang diperkuat sejumlah pemain bintang.

Satu lagi, Italia juga sedang dalam performa terbaik. Dalam 31 laga terakhir, skuad asuhan Roberto Mancini tidak terkalahkan.

(Skuad Italia dalam kepercayaan diri tinggi)

Jadi karena sederet fakta di ataslah, laman whoscored lebih mengunggulkan Italia ketimbang Belgia. Jika mengalahkan Belgia, Italia akan menghadapi pemenang laga Swiss vs Spanyol di semifinal Piala Eropa 2020.

Karena itu, menarik menanti jalannya laga Belgia vs Italia. Laga Belgia vs Italia dapat disaksikan di Pay TV MNC Group melalui saluran Soccer Channel dan On Channel.

