JADWAL siaran langsung 16 besar Piala Eropa 2020 di RCTI dan iNewsTV, Minggu 27 Juni 2021 sudah dirilis. Rencananya, ada satu laga babak 16 besar Piala Eropa 2020 yang dsiarkan RCTI dan iNewsTV.

Laga yang dimaksud mempertemukan Belgia vs Portugal pada Minggu 27 Juni 2021 waktu Eropa, atau Senin 28 Juni 2021 pukul 02.00 WIB. Laga yang dilangsungkan di Stadion La Cartuja, Sevilla itu diprediksi tercipta banyak gol.

Sebab, baik Belgia dan Portugal sama-sama tajam saat tampil di fase grup, yang mana masing-masing mengemas tujuh gol. Baik Portugal dan Belgia sama-sama mempunyai mesin gol.

Belgia memiliki Romelu Lukaku yang telah mengemas tiga gol di Piala Eropa 2020. Sementara Portugal mempunyai Cristiano Ronaldo, pemain yang untuk sementara duduk sebagai top skor Piala Eropa 2020 dengan koleksi lima bola.

Sebelum bersaing di level tim nasional, Cristiano Ronaldo dan Lukaku beradu jago di level klub. Lukaku berhasil membawa Inter Milan juara Liga Italia 2020-2021, mengalahkan Juventus yang diperkuat Cristiano Ronaldo.

Namun, secara individu, Cristiano Ronaldo lebih jago ketimbang Romelu Lukaku. Cristiano Ronaldo keluar sebagai top skor Liga Italia dengan 29 gol, unggul empat bola dari Lukaku di posisi kedua.

Bagaimana dengan rekor head-to-head Fernando Santos (Portugal) dan Roberto Martinez (Belgia) selaku pelatih kedua tim? Keduanya baru bertemu satu kali, tepatnya di laga uji coba pada medio Juni 2018. Saat itu, skor sama kuat 0-0.

Pemenang laga Belgia vs Portugal tak bisa berleha-leha. Sebab, di perempatfinal Piala Eropa 2020, Belgia dan Portugal sudah ditunggu tim yang belum terkalahkan, Italia. Italia lolos ke perempatfinal setelah mengalahkan Austria via perpanjangan waktu.

Selain laga Belgia vs Portugal, ada satu laga Piala Eropa 2020 lain yang disiarkan pada Minggu, 27 Juni 2021 pukul 23.00 WIB. Laga Belanda vs Republik Ceko dapat disaksikan di layar pay TV MNC Group melalui saluran Soccer Channel dan On Channel.

Berikut jadwal siaran langsung 16 besar Piala Eropa 2020 di RCTI dan iNewsTV, Minggu 27 Juni 2021:

Minggu, 27 Juni 2021 pukul 23.00 WIB

Belanda vs Republik Ceko (Live di Soccer Channel dan On Channel)

Senin, 28 Juni 2021 Pukul 02.00 WIB

Belgia vs Portugal (Live di RCTI dan iNewsTV)

