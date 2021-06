BAGAN 16 besar hingga final Piala Eropa 2020 sudah dirilis. Sebanyak 16 tim akan berpeluh keringat di fase gugur demi keluar sebagai yang terbaik.

Sebanyak delapan laga akan digelar di babak 16 besar. Laga-laga itu mempertemukan Wales vs Denmark, Italia vs Austria, Belanda vs Republik Ceko, Belgia vs Portugal, Kroasia vs Spanyol, Prancis vs Swiss, Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina.

(Timnas Portugal dan Prancis bisa kembali bertemu di semifinal Piala Eropa 2020)

Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) pun sudah membagi 16 tim di atas ke dalam dua jalur. Jalur satu berisikan laga Belgia vs Portugal, Italia vs Austria, Prancis vs Swiss dan Kroasia vs Spanyol.

Sementara jalur kedua ditempati Swedia vs Ukraina, Inggris vs Jerman, Belanda vs Republik Ceko dan Wales vs Denmark. Nantinya, pemenang laga Belgia vs Portugal, akan menghadapi pemenang pertandingan Italia vs Austria di babak perempatfinal Piala Eropa 2020.

Selanjutnya, pemenang laga Prancis vs Swiss akan bertemu pemenang match Kroasia vs Spanyol di perempatfinal Piala Eropa 2020. Berhubung berada di jalur yang sama, jika sama-sama mengalahkan lawan-lawan mereka, Prancis dan Portugal berpotensi kembali bertemu di semifinal.

Bagaimana dengan jalur dua? Pemenang laga Swedia vs Ukraina akan bertemu pemenang pertandingan Inggris vs Jerman di babak perempatfinal Piala Eropa 2020.

Begitu juga di laga lain, pemenang match Belanda vs Republik Ceko akan bersua pemenang laga Wales vs Denmark di perempatfinal Piala Eropa 2020. (Belanda melaju mulus ke semifinal Piala Eropa 2020) Melihat performa di fase grup, akankah Belanda bersua Inggris di semifinal Piala Eropa 2020? Jika konsistensi mereka gapai, hal itu bukan tak mungkin bakal terealisasi. Jadi, tim mana yang akan keluar sebagai juara Piala Eropa 2020? Menarik untuk dinantikan. Berikut jadwal 16 besar Piala Eropa 2020: Sabtu, 26 Juni 2021 Timnas Wales vs Timnas Denmark: Pukul 23.00 WIB Minggu, 27 Juni 2021 Timnas Italia vs Timnas Austria: Pukul 02.00 WIB Timnas Belanda vs Timnas Republik Ceko: Pukul 23.00 WIB Senin, 28 Juni 2021 Timnas Belgia vs Timnas Portugal: Pukul 02.00 WIB Timnas Kroasia vs Timnas Spanyol: Pukul 23.00 WIB Selasa 29 Juni 2021 Timnas Prancis vs Timnas Swiss: Pukul 02.00 WIB Timnas Inggris vs Timnas Jerman: Pukul 23.00 WIB Rabu 30 Juni 2021 Timnas Swedia vs Timnas Ukraina: Pukul 02.00 WIB Berikut Bagan 16 besar hingga final Piala Eropa 2020: Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV.