MAN of The Macth Ukraina vs Austria diberikan kepada Florian Grillitsch oleh UEFA pada laga pamungkas Grup C Piala Eropa 2020. Gelandang Timnas Austria itu tampil apik dengan membantu negaranya, meraih kemenangan di Stadion Nasional, Bukares, Rumania, Senin 21 Juni 2021 malam WIB.

Timnas Austria besutan Franco Foda menang tipis 1-0 atas Ukraina. Gol satu-satunya dalam pertandingan tersebut disumbang oleh Christoph Baumgartner.

Florian Grillitsch memang tak berhasil mencetak gol. Namun, penampilannya di lini tengah bersama Xaver Schlager dan Konrad Laimer tampil sangat baik. Ketiganya mampu menahan dan memotong serangan Ukraina.

Namun, Florian Grillitsch tampil lebih dominan. Upaya kerasnya sangat efektif saat Ukraina mencoba membangun serangan.

Jalannya Pertandingan:

Babak Pertama

Timnas Austria besutan Franco Foda langsung melakukan serangan langsung ke area pertahanan Ukraina yang diasuh Andriy Shevchenko sejak laga baru berjalan. Upaya mereka tak berhasil, namun menghasilkan tendangan sudut.

Austria beberapa kali menghasilkan tendangan sudut. Salah satunya berhasil berbuah gol pada menit 21. Christoph Baumgartner berhasil menyontek bola kiriman Alaba dari dalam kotak 16 Ukraina, membuat skor berubah menjadi 1-0.

Austria hampir menambah keunggulan lewat skema serangan balik pada menit 42. Marko Arnautovic yang sudah berdiri bebas gagal menyabut umpan silang kiriman rekannya. Bola sontekannya tak sempurna mebuat bola bergulir ke kiri gawang Ukraina. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua Austria tetap melancarkan serangan sejak awal meski sudah unggul. Pada menit ke-51, Xaver Schlager elepaskan tembakan dengan kaki kiri dari luar kotak 16 usai mendapat umpan Alessandro Schöpf. Namun, bola asih mudah diselamatkan kiper Ukraina. Semenit berselang giliran Ukraina yang melancarkan serangan. Roman Yaremchuk melakuakn tembakan dengan kaki kanan setelah menerima assist dari Andriy Yarmolenko. Hanya saja bola masih bisa diblok pemain Austria. Ukrainan mencoba mendobrak pertahanan Austria yang digalang David Alaba. Namun, upaya Roman Yaremchuk dan kolega belum mampu membongkar pertahanan skuad Franco Foda. HIngga menit 80, Timnas Ukraina hanya mampu sekali melepaskan tembakan kea rah gawang Austria. Lima menit menjelang laga berakhir, Ukraina mampu mengurung Austria. Hanya saja mereka kesulitan untuk masuk ke dalam penalti Austria yang bermain disiplin. Susunan Pemain Ukraina (4-3-3): Georgi Bushchan; Oleksandr Karavaev, Illia Zabarnyi, Mykola Matvyenko, Vitalii Mykolenko; Andriy Yarmolenko Taras Stepanenko, Serhiy Sydorchuk; Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovskiy, Roman Yaremchuk Cadangan: Eduard Sobol, Heorhiy Sudakov, Sergey Krivtsov, Taras Stepanenko, Marlos, Andriy Pyatov, Yevhenii Makarenko, Viktor Tsyhankov, Artem Besedin, Anatolii Trubin, Oleksandr Tymchyk, Artem Dovbyk. Pelatih: Andriy Shevchenko Austria (4-3-2-1): Daniel Bachmann; Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba; Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Florian Grillitsch; Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic Cadangan: Alexander Schlager, Stefan Posch, Michael Gregorisch, Pavao Pervan, Christopher Trimmel, Alessandro Schopf, Karim Onisiwo, Andreas Ulmer, Philipp Lienhart, Stefan Ilsanker, Louis Schaub, Sasa Kalajdzic Pelatih: Franco Foda Saksikan siaran lansung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNews TV