KOPENHAGEN – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Belgia, Romelu Lukaku ikut meramaikan tren yang terjadi di konferensi pers Piala Eropa 2020 yang melibatkan sponsor kompetisi tersebut. Namun, tak seperti Cristiano Ronaldo atau Paul Pogba yang menyingkirkan botol minuman sponsor, Lukaku justru mengajak produk tersebut untuk bekerja sama.

Lukaku tepatnya mengajak Coca-Cola untuk bekerja sama dengan dirinya. Ia bahkan sampai meminta pihak Coca-Cola, khususnya di Belgia, untuk segera menghubungi Roc Nation yang merupakan manajemen yang menanganinya.

“Coca-Cola hubungi Roc Nation, Coca-Cola hubungi Roc Nation, kita bisa bisa bekerja sama,” canda Lukaku dalam video yang dibagikan UEFA saat konferensi pers pascalaga Denmark vs Belgia, Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Ini Calon Lawan Belgia di Babak 16 Besar Piala Eropa 2020

Menariknya setelah meminta Coca-Cola untuk bekerja sama, Lukaku justru menyingkirkan botol Heineken yang berada di hadapannya. Selain karena Lukaku tak mengonsumsi minuman keras, aksinya itu juga seolah hanya ingin ada Coca-Cola saja yang ada di atas mejanya.

Lukaku sendiri hadir di jumpa pers karena berhasil menjadi man of the match di pertandingan Denmark vs Belgia. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik karena sukses membantu Red Devils –julukan Timnas Belgia– menang 2-1 atas Denmark.

Lukaku sendiri sebenarnya tak menyumbangkan gol atau pun assist saat Belgia menang atas Denmark. Dua gol Belgia justru diciptakan Thorgan Hazard di menit 54 dan Kevin De Bruyne pada menit 70.

Pemain Inter Milan itu menyabet status pemain terbaik karena kontribusinya kepada Belgia sangatlah besar dalam pertandingan kontra Denmark. Jadi, tak heran jika Lukaku meraih star of the match pada laga yang diminkan di Stadion Parken tersebut. Jadi, karena alasan itulah Lukaku bisa hadir di jumpa pers usai laga dan membicarakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Coca-Cola. Bila melihat dari gerak-gerik mantan penggawa Manchester United itu, sebenarnya apa yang dilakukan Lukaku seperti dadakan. Sebab Lukaku awalnya terlihat diam saja, namun ketika melihat ada botol Coca-Cola di hadapannya, ia langsung mengeluarkan kata-kata “Coca-Cola hubungin Roc Nation”. Bahkan selepas laga Lukaku memposting video dirinya di sesi konferensi pers tersebut dan tak lupa mention akun twitter Coca-Cola Belgia. Tren memindahkan botol di konferensi pers pada ajang Piala Eropa 2020 pertama kali dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Lalu Paul Pogba menyusul, namun ia bukan menggeser minuman Coca-Cola seperti Ronaldo, melainkan botol Heineken. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV