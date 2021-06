AMSTERDAM – Denzel Dumfries menjadi man of the match dalam laga Tim Nasional (Timnas) Belanda vs Austria pada matchday kedua Grup C Piala Eropa 2020. Laga itu sendiri diketahui digelar di Johan Cruyff Arena, Jumat (18/6/2021) dini hari WIB.

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Belanda vs Austria. Kedua tim sudah saling jual beli serangan sejak awal pertandingan. Tetapi, Belanda tampil lebih tangguh hingga menang dengan skor 2-0.

Satu dari dua gol Der Oranje -julukan Timnas Belanda- dicetak oleh Denzel Dumfries. Tepatnya, gol itu tercipta di babak kedua. Pada menit ke-67, bek berusia 25 tahun itu menggetarkan gawang Austria usai memanfaatkan umpan ciamik dari Donyell Malen.

Sementara itu, gol perdana Belanda dicetak oleh Memphis Depay pada menit ke-11. Gol tercipta lewat hadiah penalti yang diberikan wasit usai Denzel Dumfries mendapat tekel keras di kotak terlarang.

Berkat kontribusi besar Denzel Dumfries, sang pemain ditetapkan sebagai man of the match. Aksi gemilangnya tak hanya membawa Belanda sekadar memenangkan lagi, tetapi juga meamstikan diri melenggang ke babak 16 besar.

Kemenangan atas Austria menempatkan armada Frank de Boer di puncak klasemen sementara Grup C. Belanda total sudah mengemas enam poin. Belanda menyusul dua tim yang sudah lebih dahulu melenggang ke 16 besar. Tim pertama adalah Italia yang bernaung di Grup A. Kemudian, pada dini hari tadi, juga ada Belgia yang melenggang ke babak 16 besar dari Grup B. Meski sudah memastikan tempat di babak 16 besar Piala Eropa 2020, Belanda masih akan melakoni satu laga lagi di babak penyisihan Grup C. Mereka akan menghadapi Makedonia Utara pada 21 Juni 2021 malam WIB. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV