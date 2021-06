ROMA – Tim Nasional (Timnas) Italia mengalahkan Swiss dengan skor telak 3-0 pada pertandingan kedua Grup A Piala Eropa 2020. Gelandang Timnas Italia, Manuel Locatelli, bermain apik dan menyumbangkan dua gol dalam pertandingan itu.

Locatelli bahkan mendapatkan penghargaan Man of the Match. Akan tetapi, dia menilai penghargaan, yang diterimanya, merupakan berkat kerja keras Timnas Italia.

Locatelli dkk memang bermain kompak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (17/5/2021), dini hari WIB itu. Tanpa ada pemain bintang di dalam skuad Timnas Italia saat ini, Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- berbahaya karena kerja sama timnya.

Meski sempat kesulitan pada awal pertandingan, Timnas Italia mampu membuka skor melalui sepakan Locatelli pada menit ke-26. Keunggulan Timnas Italia atas Swiss baru bertambah di babak kedua, tepatnya pada menit ke-52. Locatelli kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan sepakan dari luar kotak penalti.

Setelah unggul dua gol, Timnas Italia mengurangi tekanan sehingga memberi kesempatan pada Swiss untuk menyerang. Swiss sempat beberapa kali mengancam, tetapi upaya mereka masih membentur kukuhnya pertahanan Timnas Italia dan ketangguhan sang kiper, Gianluigi Donnarumma.

Timnas Italia bahkan menambah gol lagi pada menit ke-89. Kali ini, Ciro Immobile yang mencatatkan namanya di papan skor untuk Gli Azzurri. Timnas Italia pun menang 3-0 sekaligus mengamankan tiket babak 16 besar.

Locatelli, yang terpilih sebagai Man of the Match, mendedikasikan gol pertama untuk keluarganya. Sementara itu, gol kedua didedikasikan Locatelli untuk semua fans Timnas Italia.

“Saya sangat bangga dengan penghargaan (Star of the Match merupakan sebutan untuk Man of the Match di Piala Eropa 2020) ini, tetapi saya ingin membaginya dengan seluruh tim. Saya pikir kami adalah grup yang luar biasa,” kata Mancini, dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis (17/6/2021).

“Gol pertama adalah untuk keluarga saya. Setelah melewati bola ke Domenico Berardi, saya mengikuti aksinya karena saya mengenalnya dengan baik dan saya tahu dia akan melakukan sesuatu dengan itu. Yang kedua adalah untuk semua fans Italia karena kami bermain untuk membuat mereka bahagia lagi,” ucap pemain Sassuolo itu.

Selanjutnya, Timnas Italia akan melawan Wales pada pertandingan pamungkas Grup A. Meski sudah lolos, Gli Azzurri diprediksi akan bermain maksimal demi menyapu bersih semua pertandingan Grup A dengan kemenangan.

