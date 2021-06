BAKU – Kemenangan yang diraih Tim Nasional (Timnas) Wales atas Turki di matchday kedua Grup A Piala Eropa 2020 menjadi sebuah hasil yang penting untuk The Welsh Dragon. Sebab menurut sang kapten, Gareth Bale, kemenangan itu membuat peluang Wales lolos dar fase grup kian besar.

Bermain di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, Kamis (17/6/2021), Wales tepatnya berhasil menang dengan skor 2-0 atas Turki. Dua gol Wales bisa tercipta berkat assist dari Bale yang diselesaikan oleh Aaron Ramsey di menit 42 dan Connor Roberts pada menit 90+5.

Dengan kemenangan atas Turki, Wales kini mengoleksi empat poin dan bertengger di peringkat kedua pada Grup A Piala Eropa 2020. Wales hanya tertinggal dari Italia yang sudah mengoleksi dua kemenangan saat melawan Turki dan Swiss.

Dengan sama-sama menyisakan satu laga lagi, maka Wales hanya cukup memerlukan satu poin untuk bisa lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020. Bahkan Wales bisa saja menjadi juara Grup A andai sanggup menaklukkan Gli Azzurri di laga terakhir yang berlangsung pada Minggu 20 Juni 2021.

Wales membutuhkan satu poin saja karena Turki yang masih memiliki harapan untuk finis di dua besar Grup A, tercatat hanya bisa mengumpulkan empat poin jika menang atas Swiss. Jadi, karena itulah Wales hanya membutuhkan satu poin saat menghadapi Italia nanti.

Peluang Wales semakin besar untuk lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020 itu bisa terjadi karena mereka sanggup mengalahkan Turki. Jadi, alasan itulah yang membuat Bale sangat senang karena berhasil membantu Wales merebut kemenangan.

“Penting bagi kami untuk mendapatkan kemenangan pada laga hari ini (kontra Turki). Mungkin Anda bisa berpikir bahwa empat poin sudah cukup (untuk lolos dari fase grup). Namun, kami masih perlu menunggu dan melihat situasinya,” kata Bale, dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis (17/6/2021).

Bale sendiri sejatinya bermain sangat baik saat membantu Wales menang 2-0 atas Turki. Ia mampu memberikan dua assist hingga akhirnya menyabet status man of the match atau pemain terbaik di laga Turki vs Wales tersebut.

Sayangnya kesuksesan Bale itu sedikit tercoreng dengan kegagalannya mengeksekusi tendangan penalti ketika di menit 61. Bale melepaskan bola terlalu kencang sehingga melewati mistar gawang.

Meski kecewa gagal mencetak gol, Bale nyatanya tetap senang dengan hasil yang didapatkan. Ia merasa mentalnya sangat baik karena sanggup tetap bermain baik meski baru saja gagal mengeksekusi penalti.

"Saya benar-benar senang dengan kemenangan ini, kami sudah berjuang keras dan bekerja keras. Ya saya gagal mengeksekusi penalti ,tetapi saya merasa saya menunjukkan karakter yang baik untuk terus bermain.Terciptanya gol kedua pada akhirnya laga seperti membuat segalanya menjadi semakin lebih baik,” tutup Bale.

