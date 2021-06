BAKU – Gareth Bale dinobatkan sebagai man of the match usai berhasil membantu Tim Nasional (Timnas) Wales menang 2-0 atas Turki di matchday kedua Grup A Piala Eropa 2020. Ia menyabet status pemain terbaik lantaran menjadi otak dari terciptanya dua gol Wales di laga kontra Turki tersebut.

Bermain di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan pada Kamis (17/6/2021), Bale bermain selama 90 menit. Bermain sebagai gelandang sayap kanan, pemain Real Madrid itu mampu melepaskan 24 umpan, yang memiliki tingkat kesuksesan 80 persen lebih.

Dari 24 umpan yang dilepaskan Bale, dua di antaranya berhasil membuahkan gol untuk Wales. Seperti pada gol pertama Wales yang diciptakan Aaron Ramsey di menit 42, Bale menjadi sosok yang memberikan umpan kepada pemain Juventus tersebut.

Lalu gol kedua Wales yang disumbangkan Connor Roberts pada menti injury time alias 90+5, lagi-lagi Bale yang memberikan umpan. Pada gol kedua itu, Bale menggiring bola dari passing sepak pojok hingga mencapai kotak penalti Turki.

Ketika sudah berada di dekat gawang Turki, Bale bukannya menendang ke gawang, ia justru memilih memberikan umpan kepada Roberts dan gol pun tercipta.

Hal dua umpan krusial yang dilakukan Bale itulah yang pada akhirnya mampu membuat Wales menang 2-0 atas Turki. Sayangnya, penhargaan star of the match yang diberikan kepada Bale kurang sempurna karena ia gagal mencetak gol di laga Turki vs Wales tersebut.

Padahal Bale memiliki peluang emas mencatatkan namanya di papan skor pada menit 61. Hal itu tak terlepas dari keputusan wasit yang menghadiahkan penalti kepada Wales usai Bale dijatuhi di kotak terlarang. Bale yang dipercaya mengeksekusi tendangan penalti itu justru gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Bola yang ditendang Bale terlalu melambung tinggi dari mistar gawang. Kendati begitu, kegagalan Bale mencetak gol dari tendangan penalti tersebut tak menghilangkan jasanya atas dua gol Wales ke gawang Turki. Jadi, tak heran jika Bale layak dinobatkan sebagai man of the match laga Turki vs Wales.