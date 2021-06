KOPENHAGEN – Kondisi penggawa Tim Nasional (Timnas) Denmark, Christian Eriksen dipastikan sudah tak kritis lagi. Kabar baik itu disampaikan langsung oleh ayah Eriksen, yakni Thomas Eriksen beberapa saat usai pemain tersebut mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kabar baik dari Thomas disampaikan oleh agen Eriksen, yakni Martin Schoots kepada awak media. Menurut pemaparan Schoots, Eriksen kini sudah melalui masa-masa kritisnya. Bahkan pemain Inter Milan itu sudah bisa berbicara.

“Christian Eriksen sudah melewati masa-masa kritis. Ayahnya dia mengatakan kepada saya dari rumah sakit. Kini dia juga sudah bisa berbicara,” kata Schoots, dikutip dari cuitan jurnalis asal Italia, Fabrizio Romani, Minggu (13/6/2021).

Tentu mendengar kabar Eriksen sudah membaik membuat lega banyak pihak. Pasalnya saat Eriksen tak sadarkan diri ketika bermain di laga Denmark vs Finlandia di matchday pertama Grup B Piala Eropa 2020 tersebut, banyak orang merasa khawatir dengan kondisi gelandang berusia 29 tahun itu.

Bagaimana tidak khawatir, Eriksen tiba-tiba saja terkapar di lapangan ketika laga Denmark vs Finlandia memasuki menit 41. Penyelamatan pertama pun dilakukan kapten Denmark, Simon Kjaer dengan menahan lidah Eriksen agar tak tertelan dan menghalangi saluran pernafasan.

Ketika tenaga medis datang, Eriksen lantas mendapatkan berbagai upaya untuk membuatnya sadar kembali. Pada momen itu, seluruh pemain Denmark membentuk tembok menggelilingi Eriksen agar tenaga medis bisa fokus menyelamatkannya.

Tak berapa lama Eriksen di bawak keluar lapangan dengan tetap sambil ditutupi kain yang merupakan bendera kebangsaan Finlandia. Pada momen itu pula, Eriksen tampak sudah sadar dan langsung dibawakan ke rumah sakit.

Insiden Eriksen itu membuat laga Denmark vs Finlandia sempat dihentikan. Namun, kedua tim sepakat untuk melanjutkan pertandingan yang pada akhirnya dimenangkan Finlandia dengan skor 1-0 atas Denmark.

Insiden Eriksen di laga Denmark vs Finlandia berhasil mencuri pusat perhatian dunia. Tak hanya dari kalangan bola saja yang mendoakan kesembuhan Eriksen, namun berbagai profesi ikut berharap pemain Inter itu baik-baik saja.

Kini untungnya Eriksen sudah membaik dan telah melewati masa-masa kritis. Eriksen yang bermain selama 41 menit itu pun mendapatkan status sebagai man of the match di laga Denmark vs Finlandia tersebut.

