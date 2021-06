ROMA - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Italia, Leonardo Spinazzola, terlihat begitu puas dengan kemenangan timnya atas Turki di laga perdana Grup A Piala Eropa 2020. Italia berhasil meraih tiga poin usai mengalahkan Turki dengan skor akhir 3-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Sabtu (12/6/2021).

Spinazzola mengatakan ini merupakan salah satu permainan terbaik Timnas Italia. Pasukan Roberto Mancini memang tampil begitu mendominasi dengan melakukan penguasaan bola hingga 64% atas Turki.

Selain itu, jumlah peluang yang berhasil diciptakan kedua tim juga terlihat begitu kontras di mana Italia berhasil menciptakan 24 kali peluang sementara Turki hanya tiga.

"Ini adalah penampilan yang sempurna. Kami sabar dan kami menggerakkan bola dengan baik," ujar Spinazzola dilansir dari laman Goal International, Sabtu (12/6/2021).

"Kami memainkan pertandingan yang luar biasa. Itu diawali dengan kami melihat para penggemar saat berada di bus menuju stadion dan sungguh perasaan yang luar biasa," ujarnya lagi.

Spinazzola sendiri terpilih sebagai Man of the Match di laga kali ini. Meski tak ikut mencetak gol bagi Timnas Italia, full-back 28 tahun itu memiliki kontribusi besar tidak hanya di lini pertahanan tapi juga saat membantu tim menciptakan serangan.

“Saya tidak tahu kenapa (bisa meraih status man of the match). Namun, kami semua bermain sangat baik dan itu sudah membuat saya merasa senang,” kata Spinazzola usai terpilih sebagai Man of the Match di laga kali ini.

Kemenangan atas Turki kali ini diharapkan Spinazzola bisa jadi motivasi lebih bagi Gli Azzurri untuk menghadapi laga di fase grup berikutnya.

Spinazzola juga mengingatkan kepada rekan-rekannya agar tak cepat puas mengingat ini merupakan laga perdana. Usai berhasil menumbangkan Turki, Timnas Italia terdekat akan menghadapi Swiss di laga kedua Grup A Piala Eropa 2020.

“Kami memperlihatkan bahwa kami adalah tim yang hebat. Namun, perjalanan masih panjang. Kami belum mencapai apa pun. Masih ada dua pertandingan lagi di Grup A. Jadi, mari kita lihat nanti,

Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Olimpico, Roma, pada Kamis 17 Juni 2021. Pasukan Roberto Mancini kembali diunggulkan untuk meraih tiga poin di laga berikutnya.

