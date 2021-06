KOTA Roma yang terletak di Italia mendapat kesempatan istimewa dalam penyelenggaraan Piala Eropa 2020. Kota ini ditunjuk menjadi tempat opening ceremony atau pesta pembukaan sekaligus tuan rumah Piala Eropa 2020.

Sebagaimana diketahui, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) memutuskan memilih 11 negara menjadi tuan rumah penyelengggaran Piala Eropa 2020. Salah satu tempat negara yang ditunjuk menggelar pertandingan bergengsi di turnamen antarnegara Eropa itu adalah Italia.

Pertandingan di Negeri Piza -julukan Timnas Italia- akan digelar di Stadion Olimpico yang terletak di Kota Roma. Ada total empat pertandingan yang bakal digelar di Stadion Olimpico, salah satunya adalah pertandingan pembuka yang mempertemukan Timnas Italia melawan Turki pada Sabtu 12 Juni 2021 dini hari WIB.

Sebelum laga itu digelar, akan ada opening ceremony Piala Eropa 2020. Tentunya, acara pembukaan akan berlangsung meriah seperti biasanya. Akan ada 25 persen penonton dari kapasitas stadion yang menyaksikan rangkaian acara tersebut serta pertandingan Timnas Turki vs Italia.

Roma diketahui merupakan ibu kota dari negara Italia. Kota ini konon menjadi saksi berkembangnya peradaban manusia dari masa lampau hingga masa kini. Kota yang dijuluki sebagai Kota Abadi ini memiliki segudang keindahan yang dapat dinikmati oleh wisatawan dari segala penjuru.

Tak heran, Kota Roma kemudian ditunjuk menjadi tempat opening ceremony sekaligus tuan rumah Piala Eropa 2020. Kota ini menjadi salah satu yang terindah di dunia sehingga kerap menjadi destinasi liburan dari wisatawan mancanegara.

Roma dikenal dengan seni dan juga arsitektur bangunan yang begitu indah sehingga bisa menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Di Kota Roma, ada berbagai tempat indah dan bersejarah yang bisa dikunjungi para wisatawan.

Di antaranya adalah Colosseum, Fontana di Trevi, dan termasuk Stadion Olimpico yang akan menggelar pertandingan Piala Eropa 2020. Stadion Olimpico sendiri diketahui menjadi salah satu tempat bersejarah karena telah didirikan sejak lama.

Olimpico telah berdiri sejak 1937 sehingga menjadi salah satu stadion tertua di dunia. Stadion ini menjadi markas dari klub sepakbola AS Roma dan juga Lazio.

Sebelum Piala Eropa 2020, Stadion Olimpico pernah menggelar sederet pertandingan sepakbola bergengsi dunia, seperti final Liga Eropa, Liga Champions, hingga final Piala Dunia 1990. Kemudian, stadion ini juga menjadi venue penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas pada 1960.

Pada dini hari nanti, Stadion Olimpico akan kembali terlihat semarak karena menampilkan sederet acara menarik di opening ceremony Piala Eropa 2020. Lagu resmi Piala Eropa 2020 yang berjudul ‘We Are The People’ pun akan diperdengarkan untuk pertama kalinya dalam acara pembukaan nanti. Lagu ini bakal dinyanyikan oleh Bono and The Edge yang berkolaborasi dengan DJ sekaligus produser Martin Garrix.